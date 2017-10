Amazon consegna dentro casa

Filippo Vendrame,

Amazon potrebbe avere trovato la soluzione per garantire che il pacco ordinato arrivi sempre puntuale a casa anche in assenza di qualcuno dentro l’abitazione. Uno dei problemi delle consegne, infatti, è che il corriere non sempre arriva quando ci si trova in casa. La conseguenza è che il prodotto può arrivare nelle mani dell’acquirente in ritardo. Per cercare di migliorare il suo servizio di consegna, Amazon nel tempo ha proposto diverse soluzioni come il programma Prime che prevede consegne in un giorno o gli Amazon Locker, veri e propri armadietti dove riporre gli acquisti che potranno essere ritirati in ogni momento dai clienti. Ma, adesso, il colosso dell’ecommerce sembra aver trovato la soluzione definitiva.

Amazon ha annunciato un nuovo servizio che permetterà ai corrieri di Amazon di aprire la porta d’ingresso di casa e riporre in tutta sicurezza il pacco nelle abitazioni, anche in assenza di persone dentro. Amazon Key, questo il nome del servizio, sfrutta la nuova “Cloud Cam” del colosso dell’ecommerce e una serratura smart. La fotocamera è il centro nevralgico di questo servizio ed è connessa alla rete tramite connettività WiFi. La fotocamera, inoltre, dialoga con la serratura smart della porta attraverso il protocollo “Zigbee” utilizzato da molto prodotti per le smart home.

Quando un corriere arriverà alla porta, eseguirà la scansione del codice a barre del pacco, inviando una richiesta al cloud di Amazon. Se i server di Amazon danno un responso positivo, partirà un input che avvierà la registrazione della fotocamera. Attraverso la sua app, il corriere sbloccherà la serratura smart della casa ed entrerà per consegnare il pacco.

Il cliente riceverà una notifica che il suo acquisto è arrivato, oltre ad un breve video che testimonierà che tutta la procedura si è svolta regolarmente. L’intero iter della consegna potrà essere seguito dal cliente attraverso l’app dedicata Amazon Key.

Amazon Key funziona con serrature smart di produttori come Yale e Kwikset. Il servizio è attivo solamente per gli utenti Prime americani che risiedono in 37 città (Amazon si appoggia solamente al proprio servizio di consegna). Amazon Key è compatibile con oltre 10 milioni di prodotti, sostanzialmente quelli di dimensioni non eccessivamente grandi.

Amazon ha deciso di mettere in vendita al prezzo di 249,99 dollari un kit contenente la Cloud Camera ed una serratura smart da applicare alla porta di casa. Una volta acquistato il kit, gli utenti potranno iniziare a visualizzare sul sito l’opzione di consegna “Amazon key”.

Un servizio di consegna molto interessante che, però, non arriva inatteso, visto che pochi giorni fa era emersa l’indiscrezione che il colosso dell’ecommece stesse lavorando proprio ad una soluzione analoga.