Everysight Raptor, occhiali AR per ciclisti

Probabilmente i Google Glass rimarranno un esclusiva per le aziende, ma presto arriveranno sul mercato valide alternative, tra cui gli occhiali Raptor di Everysight per ciclisti e triatleti. Anche se non si tratta di smart glass per tutti, il prezzo è sicuramente più accessibile rispetto a quello del prodotto Google.

Everysight è uno spin-off di Elbit Systems, un’azienda specializzata nello sviluppo dei caschi per piloti di jet, quindi il team di ingegneri lavora sugli occhiali per la realtà aumentata da molto anni. I Raptor sono stati progettati per resistere alle intemperie (certificazione IP55) e per essere indossati a lungo, offrendo un elevato comfort (il peso è di appena 98 grammi). All’interno del telaio ci sono un processore Snapdragon 410E, 2 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash e i moduli per la connettività wireless (GPS, WiFi, Bluetooth e ANT+). Questo ultimi permettono il collegamento dei sensori e dello smartphone. Sono presenti inoltre cinque sensori (accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro e prossimità).

Le informazioni in tempo reale (velocità, cadenza, distanza, potenza, battiti cardiaci, tempo e notifiche) vengono proiettate sulle lenti utilizzando la tecnologia proprietaria BEAM, senza nascondere il mondo esterno. I dati possono essere sincronizzati con l’app dedicata per iOS e Android. Le lenti hanno un rivestimento idrofobico e sono intercambiabili. È possibile acquistare lenti colorate (79 dollari) o un frame da usare con le normali lenti da vista (29 dollari). Il ciclista può usare i comandi vocali o il touchpad posizionato sul lato destro. Con la fotocamera da 13,2 megapixel integrata è possibile scattare foto e registrare video. La batteria garantisce un’autonomia fino a 8 ore e può essere caricata tramite la porta micro USB.

Il sistema operativo è Android 5.1.1 Lollipop. I Raptor (colori nero, nero/verde, bianco/blu) saranno disponibili su invito negli Stati Uniti dal mese di novembre. I prezzi sono 649,00 dollari (16 GB) e 699,00 dollari (32 GB). Il controller opzionale da fissare al manubrio della bici costa 59,00 dollari. Gli occhiali arriveranno anche in Europa nel corso del 2018.