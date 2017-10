Google Pixel 2 XL con 3 Italia, l’offerta dedicata

Filippo Vendrame,

Il nuovo Google Pixel 2 XL potrà essere preordinato da domani, 26 ottobre, con l’operatore 3 Italia che ne avrà l’esclusiva. La commercializzazione inizierà ufficialmente a partire dal prossimo 15 novembre. L’operatore non ha solo voluto ricordare ai suoi clienti che da domani sarà possibile preordinare il nuovo phablet Android di Google, in quanto ha voluto anche anticipare le offerte dedicate che permetteranno di acquistare questo ambito oggetto tecnologico.

Il nuovo Google Pixel 2 XL potrà essere acquistato con l’offerta ALL-IN di 3, a partire da 25 euro al mese. Nello specifico, il nuovo phablet di Big G potrà essere acquistato a rate a 20 euro al mese in abbinamento alle opzioni ALL-IN con smartphone: con ALL-IN Start a 5 euro al mese con 500 minuti, 500 SMS e 5 GIGA; con ALL-IN Prime a 10 euro al mese con 1000 minuti, 1000 SMS e 10 GIGA; con ALL-IN Master a 15 euro al mese con chiamate illimitate, 1000 SMS e 30 GIGA. Inoltre, acquistare il phablet con l’opzione tariffaria ALL-IN Master diventa ancora più interessante grazie all’offerta Special Edition. I clienti potranno avere uno sconto sulla tariffa del 30%: ALL-IN Master costerà 10 euro al mese invece di 15 euro.

Per chi scegliere il Google Pixel 2 XL, l’operatore 3 Italia ha in serbo anche alcune sorprese. I clienti riceveranno la Card Gold GrandeCinema3, valida per un anno, che permette di andare al cinema ogni settimana, gratis, anche nel weekend. Inoltre, chi prenoterà il phablet attraverso le offerte ALL-IN direttamente online, riceverà da 3 Italia 15 GIGA da utilizzare entro fine anno grazie all’offerta GIGA BOOM proposta gratuitamente.

Il nuovo Google Pixel 2 XL, si ricorda, offre un schermo pOLED da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel, 538 ppi) e rapporto di aspetto 18:9. Il resto della scheda tecnica mette in evidenza il processore octa core Snapdragon 835, con 4 GB di RAM LPDDR4x, 64 GB di memoria flash, WiFi 802.11ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo e LTE Cat. 15 (800/75 Mbps).

Galleria di immagini: Pixel 2 e Pixel 2 XL, le immagini degli smartphone

Moto curato il comparto fotografico grazie alla nuova Pixel Camera da 12,2 megapixel. Di serie, questo interessante phablet dispone del sistema operativo Android 8.0 Oreo.