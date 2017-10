Instagram, arrivano le dirette con gli amici

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato una nuova ed interessante novità legata al suo servizio Live, pensata per migliorarne la qualità e rendere le dirette più divertenti e partecipative. Il social network fotografico ha, dunque, fatto sapere che adesso gli utenti potranno andare in diretta insieme con un amico a scelta. Trasmettere un Live è sicuramente un’opportunità interessante ma trasmettere da soli può essere, a volte, imbarazzante. Instagram ha quindi deciso di ovviare a questo problema permettendo ai suoi utenti di poter scegliere un loro amico per accompagnarli nelle dirette.

Aggiungere un altro utente ai Live è davvero molto semplice. Tutto quello che sarà necessario fare per invitare un amico alla propria diretta sarà toccare la nuova icona “Aggiungi” presente nella parte bassa a destra dello schermo. Una volta che l’amico avrà accettato l’invito, il display dello smartphone si dividerà in due parti permettendo la visualizzazione parallela di entrambe le dirette. Ovviamente, sarà possibile scegliere di cambiare “compagno di diretta” in ogni momento sempre attraverso la medesima procedura. Gli ospiti potranno decidere di abbandonare la diretta autonomamente in ogni momento. Al termine del Live, il filmato potrà essere condiviso all’interno di una Storia oppure cancellato. Le dirette video a due saranno identificate attraverso l’utilizzo di due cerchi sovrapposti nella barra delle Storie che si trova nella parte alta dell’applicazione di Instagram.

Per poter disporre di questa interessante novità per i Live su Instagram, è necessario disporre dell’ultima versione dell’app per iOS ed Android il cui rollout è iniziato nelle ultime ore.

Il social network fotografico, dunque, ha deciso di coccolare ulteriormente i suoi utenti offrendo loro una possibilità che può rendere molto più divertente trasmettere un Live all’interno della piattaforma.