iPhone 8: iOS 11.1 migliorerà la batteria

Marco Grigis,

Giungono nuove notizie per quegli utenti che, con l’aggiornamento a iOS 11, hanno notato una durata anomala della batteria dei loro smartphone. Un fatto che avrebbe colpito anche il nuovissimo iPhone 8, distribuito proprio con questa release del software preinstallata, secondo alcuni acquirenti dotato di un’autonomia sotto le aspettative. Secondo quanto reso noto dagli iscritti alle beta di Cupertino, Apple avrebbe trovato una soluzione in iOS 11.1, nelle prossime settimane distribuito agli utenti finali.

Al rilascio della prima versione di iOS 11, avvenuta poche settimane fa, diversi utenti hanno segnalato un consumo più rapido della batteria, in particolare sugli ultimi esemplari della linea iPhone, come iPhone 7 e iPhone 8. Apple ha già provveduto a risolvere parte della problematica, con il successivo aggiornamento intermedio a iOS 11.0.2, capace di riavvicinare l’autonomia giornaliera a quella effettivamente attesa dagli utilizzatori. Più interessanti sorprese, tuttavia, sarebbero in arrivo con iOS 11.1: non solo la carica potrebbe essere ripristinata a livelli normali, ma potrebbe in alcuni device anche prolungarsi.

È quanto rivelano gli sviluppatori che stando testando le beta del sistema operativo, in particolare la quinta release di iOS 11.1, attesa per gli utenti finali prima della pausa natalizia. La conferma definitiva è quindi giunta da un test comparativo, eseguito da iDeviceHelp e condiviso sulla piattaforma YouTube, tramite l’accostamento di iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus prima con iOS 11.0.3 e poi con iOS 11.1. Nel primo caso, i device si sono spenti dopo 5 ore di visione continua di filmati a schermo, nel secondo vi sono aumenti tra le 2 alle 4 ore nell’autonomia. iPhone 8, così come già accennato, è il modello che segna i maggiori miglioramenti, superando abbondantemente le 4 ore aggiuntive.

Non resta che pazientare ancora qualche giorno, di conseguenza, per poter sottoporre i propri iDevice ad upgrade. Secondo gli esperti, iOS 11.1 potrebbe arrivare tra il lancio di iPhone X e la fine di novembre.