Offerte Amazon: smartphone, droni, tracker

Floriana Giambarresi,

Le offerte Amazon della giornata a disposizione in Italia sono diverse e variegate per tipologie di prodotti. Vi sono infatti smartphone, dispositivi indossabili dedicati soprattutto agli sportivi, prodotti per la casa e per l’ufficio come stampanti e TV box con cuore Android, e alcuni droni dedicati ai più giovani.

Per un pubblico di sportivi e in generale di chi vorrebbe monitorare la propria forma fisica, vi è innanzitutto il Garmin Forerunner 735X: in sconto del 36% oggi su Amazon, trattasi di un orologio impermeabile con display a colori in grado di rilevare i battiti cardiaci di chi lo indossa, le attività fisiche e di monitorarne le prestazioni in modo avanzato, calcolando anche le calorie bruciate durante l’arco della giornata. Dispone di una funzione di sveglia intelligente che vibra per svegliare dolcemente, invece di emettere un segnale sonoro.

Sempre in ambito dispositivi indomabili, un’altra delle migliori offerte Amazon del giorno è relativa a uno smartwatch impermeabile con funzionalità di monitoraggio fitness. Disponibile a soli 45 euro (sconto del 59%), lo smartwatch YAMAY è caratterizzato da un design elegante e da numerose funzionalità. Può registrare battito cardiaco, passi, distanza, calorie bruciate, può monitorare la qualità del sonno e ha una utile feature che ricorda a chi lo indossa quando è il momento di bere dell’acqua. Trattandosi di un orologio smart, può connettersi a uno smartphone iOS o Android e mostrare le notifiche push da social come Facebook e WhatsApp, la cronologia delle chiamate e permette anche di rispondere e chiamare al telefono.

I ribassi odierni su Amazon Italia riguardano anche alcuni smartphone in vendita a un prezzo molto conveniente. Non si tratta di prodotti così popolari come quelli Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei ma di dispositivi consigliati per chi cerca un telefono di fascia media e desidera non spendere troppo:

UMIDIGI Z1, uno smartphone Android dual-SIM con schermo da 5,5 pollici protetto dalla tecnologia Gorilla Glass, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 megapixel per scatti di buona qualità e batteria da 4000 mAh che offre una buona autonomia. È in vendita su Amazon a 217 euro invece di 309 euro

MAZE Alpha, telefono basato sul sistema operativo Android 7.0 Nougat, disponibile a 169 euro (15% di sconto). Dotato di fotocamere posteriori doppie da 13 MP + 5 MP e fotocamera frontale da 5,0 MP, Alpha è provvisto di un veloce processore octa-core da 2,5 GHz affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Al suo interno trova spazio una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica veloce.

Passando alle offerte Amazon odierne in Italia per la casa, si segnala il dispositivo per lo streaming Zidoo X6 Pro, dedicato all’intrattenimento domestico. Il prezzo è di 84 euro invece di 139 euro. Potrebbe essere poi giunta l’occasione di rifornirsi di una stampante multifunzione, la HP M130FW LaserJet Pro, che al momento su Amazon costa il 48% in meno: è acquistabile infatti a 129 euro invece di 249 euro nella versione wireless (senza fili). Oltre a permettere stampe veloci (22ppm) di ottima qualità, è dotata di una comoda funzione di scansione e di invio delle stesse tramite e-mail e cartelle di rete.

Infine, si passa a uno dei gadget tecnologici più in voga tra i giovani (ma non solo): i droni, che su Amazon sono in offerta per un pubblico di ragazzi e bambini. Qualora si abbia ad esempio in mente di fare un regalo imminente o di prepararsi in anticipo al prossimo Natale, ecco quelli a cui guardare nella giornata odierna: