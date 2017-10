Windows 10 Mobile FCU in arrivo questa settimana

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a rilasciare Windows 10 Fall Creators Update per i PC la scorsa settimana. Anche se non comunicato ufficialmente, la casa di Redmond ha iniziato, lo stesso giorno, il rollout anche dell’update per Windows 10 Mobile. Parlare di Fall Creators Update per gli smartphone di Microsoft è forse un po’ azzardato visto che le novità sono davvero molto poche, ma la casa di Redmond ha, comunque, fatto sapere di aver iniziato la fase di rilascio dell’aggiornamento.

In realtà, Windows 10 Fall Creators Update per gli smartphone di Microsoft sarebbe stato rilasciato sino ad ora solamente per gli utenti finlandesi. Nella serata di ieri, Brandon LeBlanc di Microsoft ha fatto sapere che dopo questo prima limitata fase di distribuzione, la casa di Redmond amplierà la disponibilità dell’update a molti più paesi nel corso della settimana. I terminali no brand, dunque, dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento nel corso di questa settimana. Per gli smartphone brandizzati dagli operatori, l’attesa sarà più lunga. Le novità, come detto, non sono molte e tra le principali si menzionano l’autenticazione a due fattori, miglioramenti ad AppLocker, alle VPN e poco altro ancora.

Inoltre, Windows 10 Fall Creators Update per gli smartphone di Microsoft sarà disponibile solamente per una manciata di dispositivi ancora supportati:

HP Elite x3

HP Elite x3 (Verizon)

HP Elite x3 (Telstra), Wileyfox Pro

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel IDOL 4S Pro

Alcatel OneTouch Fierce XL

Softbank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns Neo

Un aggiornamento, dunque, che non introdurrà nulla di speciale, ma questo non stupisce visto che è noto che Microsoft consideri Windows 10 Mobile oramai al capolinea della sua vita.