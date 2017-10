Xbox One X, lancio in grande stile

Filippo Vendrame,

Microsoft si preparare ad un lancio in grande stile per la sua nuova console Xbox One X. Il debutto è previsto per il prossimo 7 novembre e la casa di Redmond sta organizzando un lancio senza precedenti in tutto il mondo. Microsoft ha fornito i dettagli su di una serie di eventi in tutto il mondo che celebreranno la messa in vendita della nuova Xbox One X (In offerta su Amazon a 499 euro). I fan di tutto il mondo potranno partecipare liberamente agli eventi nelle città in cui si terranno, oppure seguirli in streaming attraverso l’app Mixer. Le dirette si potranno seguire anche su Twitch, Facebook Live e YouTube Live.

Le celebrazioni per il debutto della console si terranno tutte il 6 di novembre, cioè il giorno prima della data ufficiale del lancio della console. I festeggiamenti per il lancio della nuova Xbox One X inizieranno alle ore 21:00 (orario americano) presso il Microsoft Store di New York sito presso la Fifth Avenue. Chi parteciperà all’evento potrà vincere anche una TV Samsung QLED 4K. I festeggiamenti continueranno poi in tutti i Microsoft Store in America, Canada, Puerto Rico e Sydney. Chi si recherà negli store della casa di Redmond riceverà una serie di simpatici omaggi. Una serie di eventi speciali sono stati organizzati anche nei negozi Best Buy, in Australia, in Nuova Zelanda, in Inghilterra, in Francia ed in Germania.

Microsoft dunque, ha deciso di fare davvero sul serio, organizzando un lancio in grande stile che non ha uguali nella sua storia. Del resto, la console Xbox One X è un prodotto altamente performante e senza ombra di dubbio la console di gioco più potente su cui potranno mettere le mani le persone.

Le sue specifiche di altissimo livello consentono di poter disporre del supporto nativo per i giochi a 4K e l’auspico è che le software house sappiamo, in qualche modo, sfruttare al meglio tutta questa potenza per offrire agli utenti un’esperienza di gioco di altissimo profilo.