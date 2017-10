Su Amazon è già Natale

Floriana Giambarresi,

È forse troppo presto per iniziare a pensare ai regali di Natale? Per Amazon no, non lo è: il colosso dello shopping online ha infatti già avviato le offerte natalizie dedicate a ogni tipo di persona, da prendere già da adesso per evitare l’ansia degli acquisti tipica di chi si riduce agli ultimi giorni prima della vigilia.

Come anticipato, le offerte Amazon per Natale 2017 vedono la presenza di prodotti di ogni genere per sorprendere le persone più care. Sul negozio online italiano ci sono già da adesso tantissimi sconti che sarebbe un peccato non sfruttare, con il vantaggio aggiuntivo che non v’è la necessità di uscire da casa e girare per negozi alla ricerca del regalo che stupisca ma lo si può fare direttamente da casa, già da oggi, portandosi così avanti.

Il Natale da favola di Amazon dedicato a chi ha un familiare o un amico appassionato di tecnologia offre vari suggerimenti per dei regali ipertecnologici direttamente dalla sezione Elettronica del negozio, come fotocamere e videocamere, smartphone e cellulari, il nuovo Kindle Oasis, tecnologia indossabile come smartwatch, fotocamere e gadget per l’intrattenimento.

Tutto su Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact

Smartphone tra le offerte Amazon di Natale 2017

Non potevano mancare le offerte Amazon dedicate a chi è in cerca di uno smartphone da regalare a Natale o da regalare a se stesso, dato che come ogni anno sarà sicuramente tra i prodotti più scelti e acquistati. Gli sconti riguardano:

Sony XZ1 , smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista. Dispone di un grande display da 5.2 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio dedicato all’archiviazione dei dati, batteria da 2700 mAh in grado di garantire una buona autonomia e un design rettangolare abbastanza semplice ma elegante. Per l’occasione costa 598 euro invece di 699 euro

, smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista. Dispone di un grande display da 5.2 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio dedicato all’archiviazione dei dati, batteria da 2700 mAh in grado di garantire una buona autonomia e un design rettangolare abbastanza semplice ma elegante. Per l’occasione costa 598 euro invece di 699 euro LG Q8 , telefono Android con peculiare display secondario Always On che facilita il multitasking. È dotato di una doppia fotocamera con lente ultra-grandangolare, corpo in metallo resistente all’acqua e alla polvere. Costa 399 euro invece di 599 euro

, telefono Android con peculiare display secondario Always On che facilita il multitasking. È dotato di una doppia fotocamera con lente ultra-grandangolare, corpo in metallo resistente all’acqua e alla polvere. Costa 399 euro invece di 599 euro Lenovo Moto G5S Plus , che utilizza per la scocca un alluminio di alta, ha un design ricercato e chiari elementi distintivi del brand Motorola. Dotato di Dual Camera da 13 megapixel, processore Qualcomm Snapdragon 625 con CPU octa-core da 2,0 GHz e GPU Adreno 506 da 650 MH, 3 GB di RAM e sistema operativo Android 7.1. Per Natale si risparmia 70 euro: è in vendita infatti su Amazon a un prezzo di 229 euro

, che utilizza per la scocca un alluminio di alta, ha un design ricercato e chiari elementi distintivi del brand Motorola. Dotato di Dual Camera da 13 megapixel, processore Qualcomm Snapdragon 625 con CPU octa-core da 2,0 GHz e GPU Adreno 506 da 650 MH, 3 GB di RAM e sistema operativo Android 7.1. Per Natale si risparmia 70 euro: è in vendita infatti su Amazon a un prezzo di 229 euro BlackBerry KEYone , provvisto di un display da 4,5 pollici (1620 x 1080 pixel di risoluzione) con tastiera fisica, inserito in un telaio in alluminio, costruito con stile e design. Dispone anche di una fotocamera posteriore da 12 megapixel con sensore Sony IMX378, BlackBerry KEYone ha una batteria di lunga durata da 3505 mAh con tecnologia Qualcomm’s Quick Charge 3.0. Ha un prezzo di 539 euro invece di 599 euro

, provvisto di un display da 4,5 pollici (1620 x 1080 pixel di risoluzione) con tastiera fisica, inserito in un telaio in alluminio, costruito con stile e design. Dispone anche di una fotocamera posteriore da 12 megapixel con sensore Sony IMX378, BlackBerry KEYone ha una batteria di lunga durata da 3505 mAh con tecnologia Qualcomm’s Quick Charge 3.0. Ha un prezzo di 539 euro invece di 599 euro Neffos X1 Lite è un telefono economico, dedicato a chi vorrebbe fare un regalo a chi non ha eccessive esigenze. Ha uno schermo HD da 5 pollici, processore octa-core, doppia fotocamera da 5 megapixel e supporto alla rete 4G LTE. Su Amazon ha un prezzo di soli 138 euro.

Tecnologia indossabile in offerta

Nel Natale di Amazon non può mancare la tecnologia indossabile, piuttosto in voga da un po’ di tempo a questa parte soprattutto tra gli sportivi e tra chi non vuole perdersi nemmeno una notifica. Di seguito cosa offre il colosso di Jeff Bezos già a partire da adesso:

TomTom Adventurer , un orologio GPS con un design robusto per accompagnare in tutte le avventure fuori porta. È capace di rilevare la frequenza cardiaca direttamente dal polso e permettere di ascoltare le playlist preferite grazie al lettore musicale integrato. Costa 239 euro invece di 299 euro

, un orologio GPS con un design robusto per accompagnare in tutte le avventure fuori porta. È capace di rilevare la frequenza cardiaca direttamente dal polso e permettere di ascoltare le playlist preferite grazie al lettore musicale integrato. Costa 239 euro invece di 299 euro Fitbit Ionic Health, un orologio intelligente che aiuta chi lo indossa a condurre una vita più sana e salutare grazie ai suggerimenti per l’allenamento forniti e al monitoraggio continuo del battito cardiaco. La batteria in dotazione assicura un’autonomia di ben 4 giorni dopo la ricarica. Costa 349 euro su Amazon.

Regali per chi ama leggere e prendere appunti

Tra i regali consigliati da Amazon per questo Natale vi è il nuovo Kindle Oasis, l’ebook reader della serie Kindle con lo schermo più grande (da 7 pollici) e la più alta risoluzione (300 ppi) per leggere i propri libri come sulla carta stampata, senza riflessi. È anche il primo Kindle resistente all’acqua ed è provvisto di un design sottile, leggero ed ergonomico, e di una batteria che dura settimane. Compatibile con il servizio Kindle Unlimited – che offre ben un milione di titoli tra cui scegliere – ha un costo di 249 euro.

Galleria di immagini: Amazon Kindle Oasis (2017), le immagini

Amazon ha pensato anche a chi ha un familiare o un amico che ama scrivere o prendere appunti, per passione o per lavoro, e ha la necessità di digitalizzarli. Tra i prodotti in offerta vi è infatti il digitalizzatore di appunti Wacom CDS-610S Bamboo, che consente di scrivere sulla carta e salvare in formato digitale modificabile con un click, app compatibile con smartphone e tablet iOS e Android. Scontato del 16%, è in vendita a 108 euro sul noto e-commerce.

Altri gadget e dispositivi da regalare a Natale

Si ha un amico o un familiare che viaggia spesso e che ha probabilmente bisogno di un navigatore GPS per la sua auto? TomTom GO 6200 è la soluzione consigliata da Amazon per questo Natale: offre la possibilità di ottenere le ultime mappe e software attraverso il Wi-Fi integrato. Visualizza i messaggi dallo smartphone ed è compatibile con Siri e Google Now, inoltre impara le abitudini del conducente e prevede quando è probabile che si voglia andare in una destinazione salvata in My Places. Progettato per gestire le chiamate in vivavoce con un’alta qualità in auto, su Amazon costa 342 euro invece di 379 euro.

Per le festività natalizie non è inusuale regalare una fotocamera digitale, anzi. La soluzione proposta da Amazon in tal senso è la Fujifilm Instax Square SQ10, una fotocamera ibrida che consente di visualizzare e modificare l’immagine prima di stampare, per ottimizzare la qualità fotografica e aggiungere un tocco creativo e originale. Dispone di uno schermo LCD da ben 3 pollici per guardare le foto e personalizzarle. Piccola e compatta, costa 249 euro invece di 289 euro.

Per gli amanti dello svago, ecco infine il drone AIR DOG AD10, un drone compatibile con le fotocamere professionali o le action camera come la GoPro capace di catturare belle fotografie panoramiche dall’alto. È provvisto di eliche, batteria intelligente e un caricabatterie. La velocità massima a cui può arrivare è di 44 mph e offre una resistenza al vento di 28 nodi. Costa 1.377,76 su Amazon.