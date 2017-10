Daimler anticipa Tesla e svela un camion elettrico

Filippo Vendrame,

Tesla ha dovuto rimandare il debutto del Tesla Semi, il suo innovativo camion elettrico, e Daimler ne ha approfittato per lanciare la sua idea di camion da trasporto 100% elettrico. L’annuncio è arrivato direttamente dal salone dell’auto di Tokyo dove la casa automobilistica tedesca che controlla anche la Mercedes, ha svelato “E-Fuso Vision One“, un camion in grado di disporre di un’autonomia di circa 220 miglia (350 KM). E-Fuso Vision One è in grado di trasportare un carico utile sino a 11 tonnellate. Un progetto ambizioso della divisione Mitsubishi Fuso Truck e Bus Corporation di Daimler che punta a voler elettrificare, nei prossimi anni, tutta la linea dei propri veicoli pesanti.

Nella sua variante più completa, E-Fuso Vision One è dotato di una batteria dalla capacità di 300 kWh che è quella che garantisce l’autonomia di circa 220 miglia. Daimler non specifica, però, le modalità di ricarica anche se sottolinea che da questo concept potrebbe derivare una versione di serie entro i prossimi anni in alcuni mercati come quello giapponese ed europeo e questo fa ipotizzare che per allora potrebbe essere pronta l’infrastruttura necessaria per soddisfare le richieste di energia di questo modello di camion elettrico.

Daimler anche su questo punto è stata un po’ vaga ma è anche vero che i governi di molte nazioni sono sotto pressione per arrivare a realizzare rapidamente una rete di ricarica capillare per gli autoveicoli elettrici.

Ma E-Fuso Vision One è ancora solo un concept, per quanto interessante. Tra qualche settimana, invece, Tesla svelerà al mondo il suo camion 100% elettrico che sarà qualcosa di molto di più che un semplice prototipo.

L’annuncio di Daimler e la prossima presentazione di Tesla mettono in evidenza come la prossima sfida per i produttori di auto sarà quella di elettrificare i mezzi pesanti, da più parti riconosciuti come gli autoveicoli più inquinanti.