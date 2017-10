Facebook Workplace scelto da 30 mila aziende

Filippo Vendrame,

Facebook Workplace, uno dei maggiori competitors di Slack, sta crescendo molto rapidamente ed ha aggiunto nuove funzionalità tutte pensate per offrire agli utenti aziendali nuovi strumenti di valore aggiunto. Facebook Workplace, si ricorda, è sostanzialmente la versione per le aziende di Facebook, attraverso la quale le diverse società possono coordinare il loro lavoro con i dipendenti. Facebook Workplace ha raggiunto quota 30 mila aziende con una crescita importante visto che solo 6 mesi fa poteva contare su appena 14 mila società aderenti.

Tra le novità che Facebook Workplace ha introdotto, si evidenziano una video chat di gruppo (PC e mobile) e soprattutto un’app di chat per PC desktop indipendente che gli utenti potranno sfruttare per inviare messaggi, senza bisogno di aprire ogni volta Facebook Workplace nel loro browser. L’app di chat desktop, in realtà, non è una vera e propria novità perché era già disponibile in beta da un po’ di tempo. Il fatto che Facebook stia lavorando per migliorare Workplace significa che crede molto in questa piattaforma che, dopo un avvio lento, sta progressivamente trovando sempre più consensi.

Tra le realtà che avrebbero abbracciato Facebook Workplace ci sarebbero aziende molto importanti come Walmart e Heineken. I nuovi strumenti annunciati da Facebook puntano all’obiettivo di facilitare soprattutto le comunicazioni tra dipendenti, indipendentemente che si trovino davanti ad un PC o in viaggio.

Facebook Workplace sembra progredire molto bene anche se il social network non ha voluto condividere esattamente quante aziende stiano effettivamente pagando la piattaforma. Facebook Workplace è disponibile infatti sia in una versione gratuita che in una declinazione più completa a pagamento.

Inoltre, il social network non ha voluto far sapere quanti utenti effettivamente utilizzino la piattaforma. Il mondo delle imprese è, comunque, un target molto importante per Facebook, soprattutto in un momento in cui il social network sta cercando nuove fonti di business al di fuori della sua tradizionale piattaforma sociale.