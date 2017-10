iPhone X: ecco come funziona lo switch delle app

Marco Grigis,

iPhone X, il nuovo smartphone di Apple dotato di schermo edge-to-edge, sta per arrivare nelle mani dei consumatori: i preordini verranno inaugurati domani, mentre le consegne e la disponibilità in negozio a partire dal 3 novembre. Considerato come il dispositivo non incorpori un pulsante Home, in molti nelle ultime settimane si sono chiesti in che modo verranno gestite alcune operazioni comuni, come il multitasking. La risposta giunge da un video apparso ieri sulla piattaforma Twitter, pronto a mostrare come avvenga lo switch tra applicazioni diverse.

Per il passaggio da un’applicazione all’altra, iOS di norma richiede l’interazione con il tasto Home. Premuto due volte lo stesso, a schermo viene mostrata una lista a pannelli di tutte le app aperte, per scegliere quella di propria preferenza. In alternativa, con iOS 11 l’universo iPad può contare su un’ulteriore modalità, ovvero il richiamo dal dock o lo swipe continuo verso l’alto. Ma come verrà gestita la funzione su iPhone X?

Così come reso evidente dal video pubblicato su Twitter, Apple ha deciso di introdurre una speciale gesture, che permetterà di saltellare letteralmente da un’applicazione all’altra. Sarà sufficiente trascinare il dito sullo schermo a destra e a sinistra, per passare da un’applicazione all’altra o, ancora, navigare fra i vari pannelli aperti.

Di primo acchito, la soluzione voluta da Cupertino appare molto veloce e intuitiva, tanto da non far rimpiangere l’assenza di un tasto Home. Inoltre, la transizione appare fluida e istantanea, sia nel passaggio tra un’applicazione all’altra, con quella prescelta immediatamente attiva, che nell’animazione stessa del processo. Naturalmente, per verificare sul campo l’effettiva performance del sistema, bisognerà attendere la distribuzione ai consumatori finali. Come già accennato, iPhone X sarà acquistabile in preordine a partire da domani, mentre consegne e disponibilità in negozio verranno inaugurare il prossimo 3 novembre. Mancano pochissimi giorni, di conseguenza, per i tanti consumatori interessati al modello.