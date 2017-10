LG allarga la produzione per Apple in Vietnam

Marco Grigis,

La grande domanda di componenti da parte di Apple potrebbe aver spinto LG Innotek, uno dei partner più solidi di Cupertino, ad ampliare le proprie capacità di produzione. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Asia, e pubblicate sulla testata sudcoreana ET News, il partner starebbe pensando di incrementare di 100.000 unità la fornitura di fotocamere per gli iPhone. Per farlo, potrebbe avvalersi di un nuovo impianto in Vietnam.

Secondo quanto reso noto, LG potrebbe raggiungere l’obiettivo di 100.000 fotocamere giornaliere entro la fine del 2017, sebbene gli impianti vietnamiti potrebbero giungere a piena capacità soltanto a inizio 2018. Un fatto che non sembra preoccupare né il fornitore né tantomeno Apple, poiché il rapporto di collaborazione per gli iPhone sarebbe stato già rinnovato ben oltre il 2019.

Stando alle indiscrezioni, 700 operai sarebbero già al lavoro su alcune linee di Gumi, mentre le assunzioni continuerebbero a essere aperte. In particolare, questo impianto potrebbe occuparsi della fornitura di doppie ottiche per il gruppo di Cupertino, oggi disponibili su ben tre esemplari della linea: iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus e iPhone X. LG Innotek avrebbe quindi scelto il Vietnam per l’abbondanza di manodopera anche specializzata, nonché per più ridotti costi del lavoro.

Non è però tutto, poiché pare che l’azienda di Cupertino sia pronta ad abbandonare progressivamente tutti gli smartphone dotati di un solo obiettivo, per rendere la doppia fotocamera uno standard di fatto degli iPhone. D’altronde, per il 2019 già si parla di una standardizzazione di iPhone X a discapito dei precedenti design, con due modelli: uno sempre da 5.8 pollici e l’altro ben oltre i 6. Entrambi pare siano dotati di doppio obiettivo e, non ultimo, potrebbero presentare dimensioni molto ridotte grazie a un’ulteriore ottimizzazione dei pannelli OLED edge-to-edge. Nel frattempo, non resta che attendere l’avvio della fase di preordine di iPhone X, attesa per domani, con una distribuzione definitiva da venerdì 3 novembre.