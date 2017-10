Nissan IMx, il futuro dell’auto elettrica

Filippo Vendrame,

Nissan, forte della recente presentazione della nuova Leaf 2018, al salone dell’auto di Tokyo, ha svelato una nuova concept car che anticipa il suo pensiero per quanto riguarda la mobilità elettrica. Nello specifico, la casa giapponese ha svelato “IMx“, un crossover totalmente elettrico ed equipaggiato con un sistema di guida autonoma in grado di offrire un’autonomia vicina ai 600 chilometri. Questo prototipo è visto da Nissan come uno dei punti principali della “Nissan Intelligent Mobility“, cioè la roadmap dell’azienda che punta a ridefinire il concetto di mobilità.

La concept car Nissan IMx dispone della futura versione del sistema di guida autonoma “ProPILOT” che potrà essere inserita a richiesta da chi sta guidando. Tale sistema andrà a nascondere il volante dell’auto all’interno della plancia e contestualmente andrà a reclinare i sedili dei passeggeri per offrire un maggiore confort di guida durante il viaggio. Tornando alla modalità manuale, il totale controllo del veicolo tornerà al conducente. Nissan IMx dispone anche di un nuovo sistema di propulsione elettrica in grado di garantire maggiore divertimento e più autonomia. L’auto dispone di due motori elettrici che combinati offrono una potenza di 320 kW ed una coppia di 700 Nm. La nuova batteria sarà in grado di offrire un’autonomia sino a 600 Km rendendo i viaggi lunghi più facili.

Nissan IMx è stata pensata anche per integrarsi al meglio nelle caotiche realtà urbane. Per esempio, portando le persone all’aeroporto, l’auto sarà in grado poi di parcheggiare da sola in appositi spazi dove si collegherà alla rete elettriche per trasformarsi in una piccola centrale elettrica. Grazie alla funzione “vehicle-to-grid” l’auto restituirà l’energia in eccesso alla rete.

Il design degli interni è stato rivisto in funzione delle soluzioni di guida autonoma, concentrando all’interno dell’auto spazio, relax e semplicità. Da evidenziare che, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, i conducenti potranno controllare le funzioni dell’auto tramite i movimenti dell’occhio e i segnali manuali.

Nissan IMx anticipa quello che saranno le future auto elettriche, autoveicoli sempre più innovativi, green e soprattutto automatici.