Oppo F5, nuovo selfie expert da 6 pollici

Luca Colantuoni

Come promesso qualche giorno fa, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Oppo F5. Le caratteristiche rilevanti dello smartphone sono l’elevato screen-to-body ratio e la fotocamera frontale con tecnologia di riconoscimento dei volti. Le specifiche sono leggermente differenti da quelle ipotizzate, ma comunque interessanti per un dispositivo di fascia media. Come il precedente Oppo F3, anche il nuovo modello dovrebbe arrivare in Europa.

Oppo F5 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore delle cornici è stato ridotto al minimo per aumentare l’area di visualizzazione dedicata ai contenuti. Ciò ha ovviamente comportato lo spostamento sul retro del lettore di impronte digitali. Lungo il bordo sinistro ci sono i pulsanti del volume, mentre lungo quello destro è stato posizionato il pulsante di accensione. Griglia per l’altoparlante, porta micro USB e jack audio da 3,5 millimetri si trovano lungo il bordo inferiore.

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6763T (Helio P23), affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Il produttore offre anche una versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). La batteria ha una capacità di 3.200 mAh.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/1.8 e flash LED. Più interessante quella frontale con sensore da 20 megapixel e apertura f/2.0. Oppo ha infatti integrato la tecnologia A.I. Beauty Recognition che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere età, sesso e tipo di pelle della persona inquadrata in modo da impostare automaticamente i parametri di scatto più adatti. È possibile usare anche la funzionalità che rimuove i difetti della pelle e applicare l’effetto bokeh.

Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat con interfaccia ColorOS 3.2. Oppo F5 sarà disponibile nelle colorazioni oro, nero e rosso dal 4 novembre. Il prezzo della versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage è 15.990 peso filippini, pari a circa 265 euro.