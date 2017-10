Oppo R11s, annuncio confermato per il 2 novembre

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul nuovo Oppo F5, ma il produttore cinese ha pianificato l’annuncio di un altro smartphone con alcune caratteristiche simili. La data scelta per Oppo R11s è il 2 novembre, lo stesso giorno in cui verrà presentato l’atteso HTC U11 Plus.

Oppo ha già predisposto una pagina sullo store ufficiale, dove è possibile trovare informazioni sul design e le principali specifiche hardware. Oppo R11s, successore dell’attuale Oppo R11, possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Come si può vedere nelle immagini, le cornici superiore e inferiore sono molto piccole e il display occupa quasi interamente la parte frontale. Il design del OnePlus 5T dovrebbe essere molto simile (OnePlus e Oppo sono marchi della stessa azienda, ovvero BBK Electronics).

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 20 megapixel, obiettivi con apertura f/1.7 e flash dual LED, mentre quella frontale ha una risoluzione di 20 megapixel. Sono inoltre presenti i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e la batteria da 3.205 mAh.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia ColorOS. Il nuovo Oppo R11s sarà disponibile in tre colori: nero, oro e rosso. Il prezzo verrà comunicato durante l’evento del 2 novembre.