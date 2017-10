TCL Life, kit per la sicurezza della smart home

Luca Colantuoni,

TCL Communication ha annunciato l’arrivo in Italia dei suo kit per il monitoraggio degli ambienti. TCL Life è una soluzione completa per la sicurezza della casa e della famiglia offerta ad un prezzo accessibile. L’utente può trasformare la propria abitazione in una smart home, monitorando da remoto eventuali tentativi di intrusione e controllando in tempo reale le persone che si trovano in casa, come bambini e anziani.

TCL Life è composto dalla videocamera Life Cam, dai sensori per porte e finestre Life Sense, dai rilevatori di movimento Life Detect e dal bridge Life Connect che connette tutti i dispositivi. I prodotti sono facili da installare e vengono gestiti tramite la Life App per iOS e Android. La videocamera IP Life Cam possiede un telaio in policarbonato e ABS, lenti in plastica e un obiettivo grandangolare (108 gradi). Sono inoltre presenti il modulo WiFi 802.11b/g/n, microfono, altoparlante, slot per microSD fino a 32 GB e porta micro USB.

I sensori Life Sense e Life Detect supportano il protocollo ZigBee e integrano rispettivamente una batteria rimovibile CR2032 e CR2450 da 550 mAh che garantisce un’autonomia fino a due anni. Il Life Connect è funziona invece come hub centrale, mettendo in collegamento tutti gli altri componenti. Supporta quindi gli standard WiFi 802.11b/g/n e ZigBee.

Il controllo remoto viene effettuato mediante la Life App. L’utente riceverà una notifica quando i sensori rilevano l’apertura di porte e finestre o movimenti sospetti all’interno dell’abitazione. È possibile anche utilizzare modalità preimpostate, ad esempio accendere la videocamera quando si esce dall’abitazione, e impostare dei task automatici, ad esempio attivare la videocamera quando viene rilevato un movimento. Il kit TCL Life può essere acquistato a 199,00 euro.