Twitter torna a crescere

Finalmente una buona notizia per Twitter che torna a crescere. Il social network, all’interno dei dati economici della sua ultima trimestrale, ha sottolineato di aver aggiunto nel quarto trimestre ben 4 milioni di nuovi utenti. Il social network ha ora 330 milioni di utenti mensili, in crescita rispetto ai 326 milioni dell’ultimo trimestre ed ai 317 milioni di un anno fa. In senso assoluto 4 milioni di nuovi utenti possono non sembrare tanto, ma per Twitter trattasi di una notizia molto importante, forse la migliore degli ultimi tempi. Un segnale di crescita che azionisti ed il mercato attendevano da tempo.

Gli utenti attivi al giorno sono anche aumentati del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso anche se Twitter non ha voluto sottolineare il loro reale numero. Twitter ha registrato un fatturato di 590 milioni di dollari, con un calo del 4%, tuttavia le perdite della società si sono ridotte, con una perdita netta complessiva di 21 milioni di dollari in questo trimestre. Il social network afferma che dovrebbe riuscire a tornare in attivo durante il quarto trimestre del 2017. Se davvero questa previsione fosse rispettata, significherebbe che Twitter potrebbe essere sul punto di iniziare a vedere la fine del lungo tunnel della crisi in cui era entrato da diverso tempo.

Da quando Jack Dorsey ha preso il timone di Twitter, la società ha lavorato duramente per rivoluzionarsi ed apportare miglioramenti che potessero attirare nuovi iscritti. Tra i tanti progetti ancora in essere quello, molto discusso, che vedrebbe il social network spostare il limite dei messaggi da 140 a 280 caratteri.

Un progetto su cui il social network crede molto per incentivare la crescita della piattaforma, anche se ancora in fase di test per raccogliere più feedback possibile da parte degli utenti, prima di lanciarlo ufficialmente per tutti. Nella relazione della trimestrale anche un piccolo spazio per Periscope che continua ad essere ampiamente utilizzato nonostante la sempre più temibile concorrenza. Nell’ultimo trimestre gli utenti avrebbero generato oltre 96 milioni di ore di video all’interno della piattaforma di streaming.

Twitter ha anche ribadito il suo crescente impegno per fermare il problema delle molestie all’interno della piattaforma. Twitter, comunque, mostra numeri molto più bassi di quelli degli altri social network, eppure, la sensazione che forse il social network sia davvero riuscito a superare la crisi per tornare a crescere.