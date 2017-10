Unieuro regala un anno di cinema

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato, oggi, il suo nuovo volantino delle offerte con validità sino al prossimo 9 novembre 2017. Un volantino molto interessante in quanto include una promozione che piacerà moltissimo agli appassionati di cinema. La promozione prevede l’erogazione di un buono valido per 12 ingressi al cinema ogni 299 euro di spesa, da utilizzarsi in un anno. Una promozione, dunque, molto ghiotta e che coinvolge tutti i prodotti venduti dalla catena di elettronica.

Tra i prodotti più interessanti presenti nel volantino, tra gli smartphone si menzionano il Samsung Galaxy S7 a 399 euro, l’LG Q6 a 299,90 euro, l’Honor 8 a 299,90 euro ed il nuovo Nokia 8 a 599,90 euro. Non mancano anche molteplici proposte per quanto concerne i PC di nuova generazione, tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, si segnala l’HP Pavilion 14-BK010NL con Intel Core i5 di settima generazione e 8GB di RAM al prezzo di 799,99 euro. Sempre nel settore dell’informatica non mancano anche gli accessori come monitor e stampanti.

Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la PS4 Pro con il gioco “Gran Turismo Sport” al prezzo di 399,99 euro. Per gli appassionati della fotografia più “estrema”, Unieuro offre la nuovissima action cam GoPro Hero 6 Black al prezzo di 569,90 euro.

Trattandosi di un volantino dedicato agli appassionati del cinema, Unieuro non poteva non includere una ricca selezione di televisori per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Per esempio, il modello Samsung UE55KU600 (Smart TV 4K da 55 pollici) è proposto al prezzo di 699 euro. Infine, non mancano molti accessori tra cui gli hoverboard che vanno molto di moda tra i giovanissimi.