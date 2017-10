Windows 10 Redstone 4 build 17025 agli Insider

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nella serata di ieri la build 17025 di Windows 10 Redstone 4 agli iscritti al programma Windows Insider che hanno scelto l’opzione Fast Ring o il canale Skip Ahead. Trattasi della nuova build del prossimo step di Windows 10 che arriverà, però, solamente nella primavera del 2018. Nonostante sia una build ancora preliminare del nuovo sistema operativo, non mancano alcune interessanti novità.

Questa nuova build di Windows 10 Redstone 4 apporta alcuni miglioramenti alle funzioni di accessibilità del sistema operativo per aiutare gli utenti con alcuni deficit fisici, ad interagire meglio con il sistema operativo. Le Impostazioni sono state raggruppate e la casa di Redmond ha anche provveduto a modificarne la descrizione per renderle più semplici ed intuitive da individuare e da utilizzare. La seconda novità riguarda le Impostazioni per le applicazioni universali che vengono avviate automaticamente all’accensione del PC. Adesso, sarà possibile scoprire quali operazioni compiono queste applicazioni ad ogni avvio e sarà possibile scegliere se disattivare la loro esecuzione automatica.

All’interno di questa nuova build, Microsoft ha anche aggiornato e migliorato il font Yahei per renderlo più leggibile dai molti utenti cinesi che lo utilizzano. Non mancano poi tante modifiche di contorno come un’ottimizzazione dell’uso del Fluent Design nel layout del sistema operativo e tanti bug fix ed ottimizzazioni generiche.

Trattandosi, comunque, di una build di sviluppo ancora all’inizio del suo percorso, il suggerimento è quello di provarla solamente all’interno di macchine di test. Questo perché sono sicuramente presenti ancora molti bug che ne possono pregiudicare la stabilità nell’utilizzo di tutti i giorni.

Nel farttempo, continua ad ampliarsi la disponibilità di Windows 10 Fall Creators Update che progressivamente sta arrivando su di un sempre numero maggiore di computer Windows 10.