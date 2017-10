Anche iPad 3 nella lista d’obsolescenza di Apple

Marco Grigis,

Anche per iPad 3, il primo tablet di Apple dotato di display Retina e inizialmente lanciato con il semplice nome di “Nuovo iPad”, è giunto il momento del pensionamento. Secondo una nota interna distribuita dal gruppo di Cupertino ai rivenditori, e ottenuta dalla redazione di MacRumors, il modello entrerà ufficialmente in lista d’obsolescenza il prossimo 31 ottobre. Questo significa che non saranno più garantite riparazioni da parte di Apple, sebbene rivenditori terzi potranno continuare a offrire il medesimo servizio.

iPad 3, così come già accennato, è il primo tablet di Apple dotato di un display Retina. Lanciato nella primavera del 2012, ha rappresentato l’erede ideale di iPad 2, con cui condivide gran parte del design. La sua storia è stata però abbastanza breve, almeno sui listini Apple: durante l’autunno dello stesso anno, la società di Cupertino ha distribuito iPad 4, con la sostituzione del cavo Dock con una presa Lightning rispetto al precedente modello.

Così come riferito da MacRumors, entrambe le versioni WiFi e WiFi+Cellular entreranno nella lista d’obsolescenza il prossimo 31 ottobre. Vi sarà però un’eccezione per la California e la Turchia, dove le leggi locali impongono delle tempistiche più dilungate sui servizi d’assistenza.

Gli utenti potranno ovviamente continuare a utilizzare i tablet in loro possesso, sebbene gli aggiornamenti per questo modello siano fermi a iOS 9, tuttavia non sarà più possibile provvedere a riparazioni e sostituzioni ufficiali tramite Apple. Come già accennato, il servizio però potrebbe essere offerto da rivenditori terzi, mentre per le parti di ricambio ci si potrà rivolgere al mercato dell’usato.

È interessante notare come iPad 3 entri nel grande gruppo dei modelli targati mela ormai vecchi prima del suo predecessore, iPad 2. Questo perché il secondo tablet del gruppo è rimasto in vendita fino al 2014, come modello entry level e low cost per gli switcher e i primi acquirenti di un prodotto della linea degli iDevice di Cupertino.