Il cloud traina i conti di Microsoft

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a crescere. La casa di Redmond ha reso noti i dati economici del suo primo trimestre fiscale del 2018 (la società ha iniziato il suo anno fiscale in luglio), che evidenziano il suo eccellente stato di salute grazie soprattutto al business del cloud. Microsoft ha fatto segnare ben 24,5 miliardi di dollari di entrate con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (utile di 6,6 miliardi di dollari). Oltre al cloud, molto bene anche il business dell’hardware.

Le vendite dei Surface sono aumentate di circa il 12%, soprattutto per merito dei nuovi Surface Pro e Surface Laptop. Un risultato che dovrebbe far tacere definitivamente le speculazioni di una possibile decisione da parte di Microsoft di chiudere la linea Surface nel giro di pochi anni. Ma il vero core business del gigante del software rimane il cloud. Questo settore ha portato nelle casse dell’aziende 6,9 miliardi di dollari con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Azure, in particolare, è la piattaforma cloud che più di tutte sta crescendo rapidamente, con un aumento del fatturato del 90% rispetto allo stesso periodo del’anno precedente.

I ricavi di Office 365 sono aumentati del 42%, mentre la versione consumer dispone di 28 milioni di abbonati. Sebbene queste fonti di reddito siano aumentate, le entrate del mercato del mondo dei computer rimangono relativamente stagnanti. Le entrate OEM di Windows sono aumentate appena del 4% (9,4 miliardi di dollari).

Sul fronte Xbox, Microsoft afferma che le entrate hardware sono diminuite in modo significativo, a causa dei prezzi più bassi delle console e delle vendite inferiori, ma il fatturato complessivo è ancora in leggero aumento grazie a Xbox Live. Le vendite dei servizi Xbox sono aumentate del 21% e questo ha permesso di compensare le perdite nelle vendite dell’hardware.

I conti di Microsoft mostrano una società in perfetta salute che continua a crescere e che mettono in evidenza come il progetto di Satya Nadella stia avendo successo e come sempre più clienti stiano abbracciando la nuova innovazione posta in essere dalla società.