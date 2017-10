Galaxy A7 (2018): display 18:9 e 6 GB di RAM

Luca Colantuoni,

L’anno di Samsung si apre solitamente con l’annuncio della nuova serie Galaxy A, quindi all’inizio del 2018 è previsto l’arrivo del Galaxy A7 (2018), il modello top di gamma che avrà diverse caratteristiche simile al Galaxy S8. Qualche giorno fa erano trapelate informazioni sul design, mentre nelle ultime ore sono apparse online alcune specifiche tecniche.

La principale differenza rispetto al Galaxy A7 (2017) è rappresentata dallo schermo con rapporto di aspetto 18:9. Come si può vedere nell’immagine in evidenza, la parte frontale del nuovo smartphone è simile a quella del Galaxy S8, ma senza la curvatura laterale. Il display Super AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware posiziona il Galaxy A7 (2018) nella fascia medio-alta: processore octa core Exynos 7885 a 1,6 GHz, 6 GB di RAM e almeno 32 GB di memoria flash.

Lo smartphone avrà sicuramente un telaio in alluminio e vetro resistente all’acqua (certificazione IP68), la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali. Nelle immagini pubblicate circa 10 giorni fa si nota la presenza di una doppia fotocamera frontale, ma al momento non c’è nessuna conferma in merito. Quasi certa invece la versione del sistema operativo: Android 7.1.1 Nougat. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo verrà rilasciato in seguito.

Il Galaxy A5 (2018) dovrebbe avere uno schermo 18:9 da 5,5 pollici, processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Non ci sono invece informazioni sul Galaxy A3 (2018).