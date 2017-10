Un Halloween da paura con Facebook

Filippo Vendrame,

Halloween è alle porte e Facebook ha deciso di festeggiarlo nei migliori dei modi con alcune novità dedicate molto simpatiche che sicuramente piaceranno agli iscritti al social network. Per festeggiare in maniera “più spaventosa” la ricorrenza di Halloween, il social network ha annunciato nuovi effetti per la fotocamera, Live e Messenger, un nuovo gioco interattivo dedicato alla ricorrenza e nuovi sfondi a tema per i post.

Halloween è sinonimo di travestimenti e per questo, la notte della festa, gli utenti potrebbero trovare un messaggio di auguri di Facebook che invita ad utilizzare la fotocamera dove si potranno trovare dodici spaventose maschere e cornici, oltre a un modo più veloce per scattare una foto delproprio look di Halloween. Chi vuole festeggiare in diretta Halloween potrà trovare all’interno di Facebook Live nuovi effetti “spaventosi” che potranno essere utilizzati durante le dirette. Gli utenti potranno scegliere la maschera più spaventosa o raccontare una storia usando un effetto.

Per Halloween, Facebook ha lanciato anche un nuovo simpatico gioco interattivo. Questo gioco fa parte delle novità che gli utenti troveranno all’interno della fotocamera dell’applicazione del social network. In questo mini game, gli utenti dovranno scappare da una casa infestata dagli spettri mentre stanno consegnando il dolcetto o facendo uno scherzetto e poi fuggire saltando le mura. Per saltare, ed evitare le trappole della casa, bisognerà girare la testa da un lato all’altro. Il punteggio potrà essere condiviso con gli amici che potranno anche essere sfidati.

Infine, per Halloween, Facebook ha deciso di offrire a tutti i suoi iscritti anche speciali temi dedicati da utilizzare per i loro messaggi.

Se Messenger, invece, le sorprese per la ricorrenza continueranno con tante maschere, effetti e cornici che potranno essere applicate non solo alle foto ma anche alle videochat.

Halloween continua anche su Instagram con effetti, adesivi e tool creativi ispirati alla ricorrenza più spaventosa dell’anno.