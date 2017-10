Huawei annuncia nuovi servizi per il 2018

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato l’espansione del proprio ecosistema di servizi dalla Cina all’Europa. Il terzo produttore mondiale di smartphone porterà nel Vecchio Continente i suoi App Store e Video Service, entrambi preinstallati su tutti i dispositivi Huawei e Honor. Ciò avverrà nel corso del primo trimestre 2018. Durante l’evento Eco-CONNECT Europe 2017, organizzato al CityCube di Berlino, Huawei ha svelato anche l’arrivo del Themes Store e gli accordi sottoscritti con sviluppatori di terze parti.

Huawei AppStore è sostanzialmente un’alternativa al Google Play Store (non disponibile in Cina). Dal prossimo anno lo store del produttore cinese sarà accessibile anche in Europa. Gli utenti potranno scegliere in un vasto catalogo di app e giochi di qualità, pubblicati solo dopo un’approfondita fase di test, sfruttando le funzionalità di esplorazione e i suggerimenti che semplificano la ricerca dei contenuti più interessanti. Huawei Video Service è invece un servizio di streaming, integrato con Huawei Video Player, che offre un ampio catalogo di film e serie TV ottimizzato per l’uso mobile.

Huawei introdurrà inoltre temi a pagamento all’interno di Huawei Themes Store, preinstallato su ogni smartphone Huawei e Honor. Lo store conta più di 160 milioni di utenti attivi che scaricano oltre 40 milioni di nuovi temi al mese. Designer locali e brand da tutto il mondo possono pubblicare e vendere i loro progetti attraverso Huawei Themes Store. Un altro servizio interessante è Automated App And Game Recommendations. Gli utenti che acquistano un nuovo dispositivo può scegliere di installare gratis le app più popolari al primo avvio, senza doverle cercare nello store.

Questi infine sono alcuni partner che pubblicheranno contenuti su Huawei AppStore e Huawei Video Service: