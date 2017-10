Instagram, video horror per Halloween

Filippo Vendrame,

Per Halloween, Instagram ha deciso di offrire ai suoi utenti alcune nuove funzionalità in grado di creare “foto e video thriller”. La prima è “Superzoom“, un modo semplice per registrare un divertente video in stile “horror”. Quando gli utenti apriranno la fotocamera all’interno dell’app, accanto a “Boomerang” troveranno la nuova opzione “Superzoom”. Iniziando la registrazione e abilitando questa nuova opzione, la scena inquadrata verrà ristretta e la registrazione conterrà anche alcune musiche in stile horror.

“Superzoom” può essere utilizzato per inquadrare qualsiasi cosa, per creare video thriller da condividere con gli amici, magari proprio durante la ricorrenza di Halloween. Anche questi speciali video potranno essere condivisi con gli amici attraverso Instagram Direct o all’interno di una Storia. Una funzione davvero molto simpatica che mette in evidenza come Instagram curi molto l’esperienza d’uso del social network, offrendo sempre nuove possibilità d’interazione per i suoi iscritti. Le novità per Halloween, comunque, non finiscono qui perché Instagram ha annunciato una serie di filtri e adesivi a tema che saranno disponibili sino al prossimo primo novembre.

Filtri che permetteranno di trasformarsi in zombie o in vampiri per fare qualche divertente scherzo ad amici e parenti durante la festa di Halloween. È inoltre possibile aggiungere nuovi adesivi ispirati alla festa di Halloween alle foto e video come tocco finale.

Per poter usufruire di queste novità, gli utenti dovranno disporre almeno della versione 20.0 o superiore dell’app di Instagram per iOS ed Android.

Il social network fotografico vuole, dunque, aiutare i suoi iscritti a festeggiare nei migliori dei modi la ricorrenza “più spaventosa” di tutto l’anno.