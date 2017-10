iPhone X: su eBay già prezzi alle stelle

Marco Grigis,

La fase di preordine per i nuovi iPhone X è cominciata questa mattina e, come facilmente prevedibile, le prime scorte dello smartphone di Apple sono andate letteralmente a ruba. La stima delle consegne ha già sfiorato le cinque settimane, giusto in tempo per le prossime vacanze natalizie. Diversi venditori di eBay, di conseguenza, hanno deciso di tentare la fortuna intercettando coloro che non vogliono attendere oltre per metter mano sul nuovo dispositivo da 5.8 pollici, proponendo dei prezzi davvero da record.

In riferimento ai listini statunitensi, iPhone X è venduto a partire 999 dollari per la versione da 64 GB. Questo modello sembra essere stato il più gettonato a livello di preordine e, così, su eBay sono apparsi numerosissimi annunci di vendita, con listini ben più elevati rispetto a quelli di Apple. Acquistare un nuovo smartphone edge-to-edge sulla piattaforma di eCommerce potrebbe richiedere anche l’esborso di 2.500 dollari: una cifra davvero esagerata rispetto agli Apple Store, eppure pare che la richiesta rimanga comunque molto florida.

Evidentemente, alcuni facoltosi utenti non vogliono perdere l’occasione di poter testare iPhone X il prima possibile, saltando quindi i tempi di attesa di Cupertino, ormai superiori alle cinque settimane. Non è tuttavia detto che l’acquisto da terzi su eBay garantisca tempistiche più ridotte: quello che viene proposto è, nei fatti, il possesso di una prenotazione altrui effettuata su Apple Store, di conseguenza nulla può confermarne la velocità di spedizione.

Così come sottolinea 9to5Mac, nei primissimi minuti di pubblicazione di un annuncio relativo a un iPhone X proposto a 2.000 dollari, ben 17 utenti hanno manifestato le loro intenzioni d’acquisto piazzando un’offerta. Un dettaglio che sottolinea, se ve ne fosse ulteriore bisogno, come questo tipo di mercato sia in grado di attirare clienti, nonostante i prezzi estremamente rincarati. Non si tratta di una novità introdotta con iPhone X: anche i precedenti iPhone 7 avevano subito la stessa sorte sul portale, in particolare con la versione Jet Black del device.