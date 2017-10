iPhone X, tutto esaurito in pochi minuti

Filippo Vendrame,

iPhone X è andato esaurito in pochissimi minuti. Oggi, 27 ottobre, è la data fissata da Apple come grande giorno del debutto del suo nuovo e rivoluzionario melafonino, con le ore 9.01 scelte come preciso istante per l’avvio dei preordini del suo nuovo smartphone. Le vendite inizieranno, invece, a partire dal prossimo 3 di novembre. C’era molta incertezza sulle scorte effettivamente disponibili dell’iPhone X in questa fase di preordini e si temeva che i primi pezzi disponibili potessero andare bruciati in pochi istanti, con la conseguenza che i tempi per poterlo ricevere a casa si potessero allungare sensibilmente.

I “timori” si sono rivelati esatti, perché nel giro di pochi minuti gli iPhone X sono andati esauriti e con l’Apple Store Online che ha iniziato ad allungare inesorabilmente i tempi di spedizione. Si è passati, in Italia, da una disponibilità immediata con spedizioni tra il 3 ed il 6 novembre, a spedizioni in 2-3 settimane, poi in 4-5 settimane e così avvia. Attualmente, chi provasse a preordinare l’iPhone X, in tutte le sue declinazioni disponibili, dovrà attendere almeno 5-6 settimane, il che significa che il nuovo melafonino potrebbe arrivare addirittura verso Natale. Tempi di attesa così lunghi, oggi, potrebbero voler anche dire che le scorte per l’iPhone X per il 2017 sono praticamente già tutte esaurite. Anche all’estero le cose non sono andate meglio e i tempi di attesa si sono allungati sensibilmente come in Italia.

Chi non si fosse cimentato nella “corsa ai preordini” potrà provare ad acquistare l’iPhone X presso i rivenditori autorizzati Apple, gli operatori e gli Apple Store. A partire dalle ore 8.00 del 3 novembre, questi negozi metteranno in vendita i nuovi iPhone X e non sarà necessario disporre di una prenotazione per poterli acquistare. Anche in questo caso, però, c’è forte incertezza sui pezzi disponibili.

Apple, infatti, ha invitato i suoi clienti ad essere particolarmente mattinieri perché le vendite finiranno al termine delle scorte e quindi solo i più rapidi potranno aggiudicarsi il nuovo melafonino.

Si ricorda, che in Italia l’iPhone X potrà essere acquistato a partire da 1189 euro (versione da 64GB), nelle colorazioni argento e grigio siderale.