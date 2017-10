Samsung Galaxy Tab A, tablet per famiglie

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato il Galaxy Tab A, un tablet progettato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Anche se il prezzo è decisamente superiore, il dispositivo include alcune funzionalità simili a quelle presenti sui tablet Fire di Amazon, che quindi sembra essere il diretto concorrente. Il produttore coreano non ha comunicato i paesi in cui verrà distribuito, ma i tre mesi gratuiti di YouTube Red limitano molto il loro numero.

Il nuovo Galaxy Tab A possiede un telaio in metallo (colori bianco, argento e oro) e uno schermo da 8 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel) che permette di visualizzazione dei contenuti anche sotto la luce solare. Il filtro per la luce blu riduce l’affaticamento della vista se l’utente usa il tablet al buio. La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel, mentre la connettività è garantita dai chip WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 e LTE.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre un’autonomia fino a 14 ore di uso misto con una singola carica, che avviene collegando l’alimentatore alla porta USB 2.0 Type-C. Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat. Grazie alla Multi User Mode è possibile impostare un account per ogni membro della famiglia. Con Parental Control, invece, i genitori possono scegliere le app più adatte per i loro figli.

Come i tablet di Amazon, anche il Galaxy Tab A offre un Kids Mode con giochi, video e contenuti sviluppati dai partner di Samsung, tra cui LEGO. Il Game Launcher mostra un’interfaccia ottimizzata per i giochi, oltre alla Call and Notification Prevention Mode che disattiva la ricezione di chiamate e notifiche. Gli utenti potranno infine accedere gratuitamente per tre mesi a YouTube Red (disponibile in Australia, Messico, Nuova Zelanda, Corea e Stati Uniti). Il tablet sarà in vendita dal 1 novembre a 229,99 dollari.