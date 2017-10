Xbox Live Games With Gold, i giochi di novembre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha ufficialmente annunciato i nuovi giochi che offrirà gratuitamente ai possessori di una console Xbox One o Xbox 360 all’interno della promozione Games With Gold. Come noto, tutti gli abbonati al programma Xbox Live Gold ricevono ogni mese due giochi gratis da poter giocare liberamente all’interno della loro console. L’abbonamento Xbox Live Gold, si ricorda, costa 59,99 euro all’anno e da diritto anche ad altri vantaggi come sconti sui giochi o l’accesso al multiplayer.

Da evidenziare che grazie all’opzione di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare anche ai titoli offerti per Xbox 360. Questo significa che i possessori di una console Xbox One o Xbox One S potranno disporre di ben 4 giochi gratuiti. Entrando nei dettagli, i possessori di una console Xbox One, dal primo di novembre, potranno scaricare il racer acrobatico di Ubisoft Trackmania Turbo. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile anche il gioco Tales From the Borderlands. Sul fronte Xbox 360, dal primo di novembre sarà disponibile il titolo NIGHTS Into Dreams. Dal 16 di novembre, invece, anche il gioco Deadfall Adventures.

Trattasi, dunque, di un’ottima opportunità che permetterà agli utenti di arricchire la propria raccolta di giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio.

I giochi potranno essere scaricati attraverso un’apposita sezione presente all’interno della Dashboard della console. Si ricorda, infine, che l’iniziativa Games With Gold è una promozione esclusiva di Microsoft che non si allarga agli store fisici o agli altri negozi online.