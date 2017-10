Apple: preordini incredibili per iPhone X

Marco Grigis,

iPhone X, il nuovo smartphone edge-to-edge di Cupertino, ha tutte le carte in regola per diventare uno degli smartphone Apple più venduti di sempre. La fase di preordine è stata inaugurata lo scorso venerdì e, dalle prime rivelazioni provenienti dalla stessa azienda, la risposta da parte dei consumatori pare sia stata decisamente incredibile. Per questo, il gruppo ha reso noto di voler lavorare senza sosta per consegnare gli ordini ai clienti il prima possibile.

La presa sul pubblico di iPhone X si è resa evidente a pochissimi minuti dall’apertura dei preordini, quando i tempi di consegna si sono velocemente dilungati, segno di un esaurimento delle prime scorte del device. Nel mentre, diversi esemplari sono apparsi a prezzi maggiorati su eBay e, nonostante le tariffe ben lontane da Cupertino, anche in questo caso moltissimi utenti hanno deciso di piazzare un’offerta. In una nota consegnata alla redazione di MacRumors, Apple ha confermato l’entusiasmo di questi giorni:

Siamo entusiasti dagli ordini di iPhone X, il futuro dello smartphone. Possiamo vedere, dalla risposta iniziale, come la domanda dei consumatori sia incredibile. Stiamo lavorando duramente per portare questo rivoluzionario prodotto nelle mani dei clienti che ne desiderano uno, il più velocemente possibile. Continueremo ad accettare ordini online, mentre iPhone X sarà disponibile nei negozi da venerdì 3 novembre, così come tra i retailer e gli operatori partner in tutto il mondo.

La grande richiesta di iPhone X non è di certo questione che solleva stupore, considerato come il modello sia stato protagonista dei social media negli ultimi mesi, praticamente dalla presentazione del 12 settembre. Secondo Brian White, analista di Drexel Hamilton, la popolarità del modello da 5.8 pollici sarebbe già ai livelli di iPhone 6 Plus, uno degli esemplari di maggior successo per la storia di Cupertino. Stanto a Gene Munster, analista di Loup Ventures, i tempi di consegna oltre le cinque settimane segnalerebbero invece una performance del modello oltre alle aspettative degli investitori.