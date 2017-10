HTC mostra il display del nuovo U11 Plus

Negli ultimi giorni sono circolate voci contrastanti sulla data di lancio del top di gamma. Secondo il noto leaker Evan Blass, il produttore taiwanese annuncerà solo il nuovo U11 Life, ma HTC ha recentemente pubblicato su Twitter due immagini di U11 Plus, sulle quali è impressa la data 11.02.2017 (2 novembre 2017), quindi giovedì verrà presentato anche il successore dell’attuale U11.

La prima immagine, condivisa il 24 ottobre, mostra la parte posteriore dello smartphone con la fotocamera, il flash dual LED e il lettore di impronte digitali. Quest’ultimo è stato spostato sul retro proprio per incrementare lo screen-to-body ratio, riducendo lo spessore delle cornici superiore e inferiore. il nuovo HTC U11 Plus dovrebbe avere un display da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Snapdragon 835, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, fotocamere da 12 e 8 megapixel, batteria da 4.000 mAh e porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

You’ll see it all on 11.02.2017. pic.twitter.com/vzYtKVdjK5

— HTC (@htc) October 24, 2017