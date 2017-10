HTC U11 Life, ecco la versione Brilliant Black

Luca Colantuoni,

Non è noto se verrà annunciato insieme al top di gamma U11 Plus, ma il nuovo HTC U11 Life arriverà sicuramente sul mercato. Lo smartphone è un dispositivo di fascia media e farà parte del ristretto gruppo di modelli Android One. Un noto leaker ha pubblicato su Twitter una nuova immagine della versione Brilliant Black che evidenzia alcuni dettagli del design.

L’iniziativa Android One non ha ottenuto un grande successo, probabilmente perché gli smartphone annunciati finora hanno specifiche poco attraenti e sono realizzati da produttori semi-sconosciuti. Google ha quindi deciso di chiedere aiuto ad alcuni big del settore, tra cui Xiaomi e Motorola. All’elenco si aggiungerà presto HTC con il suo U11 Life, un dispositivo con un design simile a quello dell’attuale HTC U11. L’immagine mostra una parte posteriore piuttosto lucida, ma non è possibile stabilire il materiale usato (alluminio o vetro). Il logo Android One è invece piuttosto chiaro.

Essendo un modello di fascia media, gli utenti non troveranno display bezel-less o dual camera, ma le presunte specifiche sono abbastanza interessanti: schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, fotocamere da 16 megapixel, batteria da 2.600 mAh, lettore di impronte digitali e funzionalità Edge Sense. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo.

Here's the HTC U11 Life in Brilliant Black – coming as part of Android One program for 369 Euro (for 3/32GB version) https://t.co/wqa4MgDFnH pic.twitter.com/KSH6dveb6u — Roland Quandt (@rquandt) October 30, 2017

Il prezzo della variante con 3 GB di RAM e 32 GB di storage dovrebbe essere 369,00 euro. Il leaker che ha pubblicato le informazioni su Twitter risiede in Germania, quindi la cifra è probabilmente riferita al mercato tedesco. In Italia ci sono più tasse, per cui lo smartphone potrebbe costare quasi 400 euro.