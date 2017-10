iPhone X: già disponibili i primi unboxing

Marco Grigis,

Arriverà ufficialmente nelle mani dei consumatori soltanto venerdì, con l’avvio della distribuzione effettiva a livello internazionale. Eppure qualche fortunato utente ha già potuto mettere mano sul nuovo iPhone X, il tanto atteso smartphone edge-to-edge di Cupertino. Immagini e video si stanno rapidamente moltiplicando sui social network, sebbene Apple negli scorsi giorni pare abbia cercato di frenare l’ondata su YouTube, e sono già disponibili i primi unboxing.

Fra i tanti, emergono le immagini di Benjamin Geskin, appassionato sempre in prima linea sul fronte dei leak targati mela morsicata. Tramite la piattaforma Twitter, l’esperto ha mostrato una decina di iPhone X impilati, probabilmente provenienti da un retailer locale, pronti per essere messi in vendita.

Gli scatti in questione sono molto interessanti perché permettono, rispetto alle poche fotografie apparse qualche settimane fa sul sito Apple, di apprendere quali siano le fattezze della confezione del dispositivo. Senza troppe sorprese, il gruppo di Cupertino ha optato per una definizione classica, con una scatola rettangolare in cartone bianco, con il dispositivo stampato sulla porzione superiore.

Non è però tutto, poiché anche altri utenti hanno deciso di fare altrettanto. Da Instagram, ad esempio, giunge il breve filmato di abraham950, un assaggio dell’unboxing di iPhone X, della durata di pochissimi secondi. Un retailer di Dubai, invece, ha voluto mostrare alcuni fotogrammi relativi alle schermate di setup.

Come già accennato, Apple negli ultimi giorni ha chiesto la rimozione di alcuni video apparsi su YouTube e dedicati proprio al nuovo smartphone. Fra questi, anche la recensione pubblicata dalla giovane figlia di un dipendente della stessa società di Cupertino, azione che avrebbe spinto il gruppo al licenziamento dell’uomo. Non manca comunque molto affinché non vi siano limitazioni di sorta sul nuovo terminale da 5.8 pollici: a partire da venerdì mattina, infatti, sarà in vendita nei negozi, sia negli Apple Store che fra i rivenditori partner della mela morsicata.