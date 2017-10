Microsoft rilascia il nuovo Skype per desktop

Filippo Vendrame,

Il nuovo Skype per Desktop è disponibile pubblicamente per tutti a partire dalla giornata di oggi 30 ottobre. Dopo una lunga serie di test durati alcuni mesi, il nuovo Skype esce dalla fase “Preview” per diventare “stabile” e raggiungere tutti quanti. Microsoft aveva reso disponibile Skype Preview per desktop lo scorso agosto introducendo tutte quelle modifiche, soprattutto estetiche, che avevano già caratterizzato il “nuovo Skype” per dispositivi mobile.

Grazie all’odierno debutto del nuovo Skype per computer desktop, gli utenti potranno godere della medesima esperienza d’uso offerta dall’app mobile. Questo significa un ambiente unico, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. La nuova versione desktop di Skype consentirà di connettersi in maniera del tutto naturale con tutti i propri contatti grazie agli strumenti messi a disposizione dalla casa di Redmond. Il nuovo Skype per computer desktop dispone di nuovi temi personalizzabili, di funzionalità cross-device per poter disporre dei medesimi contenti su ogni piattaforma e di una migliore gestione delle chat. Inoltre, il nuovo Skype è basato sul cloud e questo permetterà di condividere più facilmente file, foto e video con un limite di 300 MB per file.

Grazie alla più efficiente infrastruttura cloud, l’app è meno energivora. Il nuovo Skype anche maggiormente produttivo per tutti coloro che utilizzano quest’applicazione per lavorare.

Per esempio, Microsoft ha introdotto un nuovo pannello di notifica per gestire le menzioni nelle chat di gruppo, le reazioni nei messaggi e le chiamate perse. Presente anche una Galleria da cui gli utenti potranno ritrovare tutti i contenuti condivisi con gli altri contatti. Arrivano, ma al momento ancora solo per gli Insider, i componenti aggiuntivi come la possibilità di aggiungere immagini di Giphy o i video di YouTube direttamente nelle chat.

Il nuovo Skype è disponibile per tutti gli utenti che utilizzano un computer Windows 8, Windows 7, Linux, Mac e Windows 10 (November Update) e sarà installato non appena il computer lo rileverà. L’aggiornamento può, comunque, essere scaricato manualmente dal sito di Skype. Tutti coloro che utilizzano le più recenti declinazioni di Windows 10 dovranno attendere, invece, ancora un po’.