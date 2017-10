OnePlus 5T, annuncio il 16 novembre

Dopo numerose indiscrezioni sulle specifiche del nuovo OnePlus 5T arriva una prima conferma sulla data di lancio. Secondo quanto indicato in un’immagine scoperta su Amazon India, lo smartphone verrà annunciato il 16 novembre e arriverà sul mercato a partire dal 23 novembre. Il sito di e-commerce avrà l’esclusiva per alcuni giorni, dopo i quali la vendita verrà estesa ad altri paesi.

Oltre alle date di lancio e vendita, l’immagine conferma anche il nome OnePlus 5T e la principale caratteristica, ovvero la maggiore dimensione dello schermo, ottenuta mantenendo lo stesso ingombro dell’attuale OnePlus 5. Il produttore cinese ha ridotto lo spessore delle cornici superiore e inferiore in modo incrementare lo screen-to-body ratio. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Il CEO Pete Lau ha comunicato che il pannello Optic AMOLED è stato realizzato da Samsung.

OLED helps us build thinner devices and better display experiences. Samsung's display technology is currently the best for Optic AMOLED. 👌

— Pete Lau (@petelau2007) October 27, 2017