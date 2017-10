Galaxy S9, Samsung sposta il lettore di impronte?

Luca Colantuoni,

Da qualche ora circola un’informazione che, se confermata, verrà sicuramente apprezzata dai fan di Samsung. Secondo una fonte cinese, il produttore coreano avrebbe deciso di apportare un importante cambiamento di design nei futuri Galaxy S9/S9+ relativo al lettore di impronte digitali. Un’altra fonte ha invece pubblicato i disegni dei due smartphone e alcune possibili specifiche.

Uno dei pochi difetti dei Galaxy S8/S8+ è la posizione del lettore di impronte, spostato da Samsung alla destra della fotocamera posteriore per lasciare più spazio al nuovo Infinity Display con rapporto di aspetto 18.5:9. L’utente rischia di sporcare la lente della fotocamera nel tentativo di raggiungere il sensore. L’ergonomia è stata leggermente migliorata nel Galaxy Note 8, ma l’uso del lettore non è molto comodo, vista anche la maggiore dimensione del phablet. In base alle informazioni che arrivano dalla Cina, il produttore coreano troverà un’altra collocazione.

In attesa della tecnologia di riconoscimento ottica (e quindi del lettore in-screen) che dovrebbe debuttare con il Galaxy Note 9, Samsung potrebbe spostare il lettore al centro, sotto la doppia fotocamera posteriore (i Galaxy S9/S9+ avranno una dual camera). L’alternativa è seguire la strada di Apple con il suo iPhone X, ovvero eliminarlo e sostituirlo con il riconoscimento facciale 3D.

Per quanto riguarda la parte frontale, Samsung dovrebbe ridurre ulteriormente la cornice inferiore, come si può vedere in queste immagini:

La fonte del sito Techdroider afferma che i due smartphone avranno anche una doppia fotocamera frontale, ma verrà eliminato il jack audio da 3,5 millimetri. Diagonale e risoluzione dello schermo rimarranno invariate: 5,8 e 6,2 pollici (2960×1440 pixel). Altre possibili specifiche sono le seguenti: processori Snapdragon 845 e Exynox 9810, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, slot microSD e porta USB Type-C. Possibile anche una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo.