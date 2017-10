I Surface si compreranno dallo Store di Windows 10

Filippo Vendrame,

I Surface si potranno comprare molto presto dal Microsoft Store di Windows 10 assieme alle app. Quando Microsoft decise di rinominare il Windows Store di Windows 10 in Microsoft Store, una delle novità più importanti di questa restyling era l’integrazione dei prodotti hardware all’interno del market online del sistema operativo. Del resto, uno degli obiettivi della casa di Redmond con l’arrivo del Microsoft Store in Windows 10 era quella di uniformare l’esperienza di shopping tra online e negozi fisici. Con l’arrivo ufficiale del Microsoft Store su tutti i dispositivi Windows 10, però, del tanto atteso negozio hardware non si è trovata traccia, segno che la casa di Redmond non era ancora pronta al suo debutto.

Adesso, però, i tempi sarebbero più maturi ed il Microsoft Store sui PC Windows 10 sarebbe prossimo ad introdurre anche i prodotti hardware. Il noto leaker WalkingCat ha trovato, infatti, alcuni riferimenti alla sezione hardware nel Microsoft Store di Windows 10. Aprendo il browser Edge ed inserendo l’URL ms-windows-store://navigatetopage/?PageName=ShopSurface si andrà ad aprire automaticamente il Microsoft Store nella futura sezione dedicata all’hardware. La buona notizia è che anche gli italiani potranno acquistare hardware direttamente dal Microsoft Store di Windows 10. Non si tratterebbe, infatti, di una novità solo americana.

Al momento, però, sembra che siano disponibili solo i nuovi Surface Pro con tutti i relativi accessori. Difficile che questo store si limiti solamente ai prodotti Surface. Probabilmente, quando il negozio debutterà ufficialmente, sarà popolato di ben altri prodotti per consentire agli utenti di poter godere di un’esperienza d’acquisto maggiormente facilitata e che non richieda di doversi recare all’interno dei negozi fisici e online “Microsoft Store”.

Non ci sono tempistiche precise per il debutto ufficiale del negozio hardware del Microsoft Store di Windows 10 ma l’attesa non dovrebbe risultare particolarmente lunga, alla luce di quanto scoperto.