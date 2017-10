TIM, un pieno di regali per Halloween

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di festeggiare la ricorrenza di Halloween con tanti regali per i suoi clienti. Il primo omaggio è dedicato a chi utilizza molto Internet sul proprio smartphone e pensa di voler mandare molti “messaggi spaventosi” per la ricorrenza. TIM ha deciso di offrire ben 8GB di traffico dati 4G LTE gratis da utilizzarsi nell’arco di 24 ore dall’attivazione. Questa offerta è attivabile una sola volta entro il primo novembre 2017 sul sito TIM e sull’ APP MyTIM Mobile. Si può verificare l’avvenuta attivazione nella sezione MyTIM Mobile del sito TIM, sull’APP MyTIM Mobile o chiamando il numero gratuito 409161.

La seconda offerta di Halloween è dedicata a chi effettuerà una ricarica online nel giorni 30 e 31 ottobre. Per tutti i clienti che effettueranno una ricarica online di almeno 25 euro in questi giorni, TIM regalerà loro 1GB di traffico Internet extra 4G LTE da utilizzarsi nell’arco di una settimana. Ma le promozioni per Halloween non si esauriscono certamente qui. TIM, infatti, ha deciso di scontare molti ebook da leggere su timreading.it con smartphone e tablet. L’acquisto degli ebook sarà addebitato direttamente sul credito residuo o in bolletta. Il traffico Internet per la lettura in streaming dei libri digitali è incluso se il servizio è utilizzato su rete mobile TIM.

Inoltre, TIM ha deciso di scontare per questo periodo molti prodotti all’interno del suo eShop, come alcuni interessanti smartphone. Per esempio, il Motorola Z2 Play è proposto al prezzo di 399,99 euro, oppure il Motorola G5 è scontato al costo di 149,99 euro.

Infine, TIM ha deciso di scontare TIMTag SLIM a 79 euro. Trattasi di un gadget che permette rintracciare la posizione del proprio amico a quattro zampe o di un oggetto prezioso.

TIM, dunque, per Halloween ha deciso di coccolare i suoi clienti con tante promozioni ed offerte molto interessanti.