Xbox One, i giochi dello store si regalano

Filippo Vendrame,

La tanta attesa possibilità di poter regalare un gioco su Xbox One è finalmente arrivata, almeno per gli iscritti al programma Xbox Insider che hanno scelto l’Alpha Ring. Microsoft, infatti, ha rilasciato una nuova serie di funzionalità che arriveranno in futuro per tutti i possessori di una console Xbox One. La novità più interessante è sicuramente quella che permette di regalare un gioco digitale direttamente attraverso lo Store della console. Fare un regalo ad un amico sarà, dunque, molto più facile.

Tutto quello che gli utenti dovranno fare sarà di effettuare un’acquisto online nel negozio della console indicando il Gamertag o l’indirizzo email dell’amico a cui si vuole fare il regalo. Il destinatario riceverà un messaggio all’interno della console, oppure un messaggio email con la procedura per scaricare l’omaggio ricevuto. Si potranno regalare non solo i giochi ma anche gli abbonamenti Xbox Live Gold oppure gli abbonamenti Xbox Game Pass. Ma le novità per la console non finisco qui. Microsoft vuole rendere più facile giocare sulla console di un amico, oppure migrare alla futura Xbox One X. Grazie a questo nuovo aggiornamento, gli utenti potranno salvare il loro profilo all’interno del cloud della casa di Redmond.

Questo significa che i giocatori potranno importare tutte le impostazioni del loro profilo in ogni momento, senza doverlo ricreare ogni volta a mano. Sino ad oggi era possibile salvare sul cloud solo i giochi.

Tra le altre novità ulteriori affinamenti alla dashboard ed alle possibilità di personalizzazione.

Difficile capire quando queste novità arriveranno per tutti quanti, sicuramente l’attesa non sarà brevissima ma è il segnale che la casa di Redmond continua a lavorare per offrire ai suoi utenti sempre la migliore esperienza d’uso possibile all’interno dell’ecosistema Xbox.