L’emoji dell’hamburger, una priorità per Pichai

Che lo si voglia ammettere o meno, gli emoji sono entrati a far parte del linguaggio con il quale ogni giorno interagiamo online, tramite social network e applicazioni di messaggistica. Un supporto importante alla parola scritta, in grado di veicolare emozioni e sensazioni con una sola, piccola immagine. Nel weekend una in particolare ha fatto discutere di sé: quella dell’hamburger.

Stando alle informazioni riportate dal sito Emojipedia, l’immagine è stata approvata come parte dello standard Unicode 6.0 nel 2010 e aggiunta nel pacchetto Emoji 1.0 rilasciato il 2015. Il compito di stabilirne il design è poi stato affidato alle singole realtà. Su Twitter è comparso un post (riportato qui sotto) che segnala una presunta anomalia in quella realizzata da Google e impiegata nelle sue applicazioni: il formaggio è posizionato sotto la carne. L’intervento la mette a confronto con quella di Apple, da molti ritenuta più corretta, poiché inverte i due ingredienti.

Penso che dovremmo discutere di come l’emoji dell’hamburger di Google metta il formaggio sotto la carne, mentre Apple al di sopra.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Una discussione sterile? Niente affatto, c’è chi ha subito preso a cuore la segnalazione, promettendo di occuparsene in prima persona: è Sundar Pichai, CEO di bigG, che ha dichiarato l’intenzione di portarla all’attenzione del suo team il prima possibile. A Mountain View, dunque, c’è una nuova priorità.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Dopo aver sistemato la questione hamburger, Google dovrà concentrarsi sulla birra: anche in questo caso, osservando l’emoji, qualcosa sembra non andare.

Hmmm, Google, non è così che funziona la birra.

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM — Thomas Fuchs (@thomasfuchs) October 29, 2017

Restando in tema, proprio nei giorni scorsi WhatsApp ha introdotto in via ufficiale il suo nuovo set di emoji, scatenando le reazioni più diverse nella community di utenti. C’è chi ne apprezza l’aspetto, mentre altri rimpiangono quelli ormai destinati a diventare un ricordo.