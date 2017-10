iMac Pro: un primo esemplare mostrato al pubblico

Marco Grigis,

Non è al momento disponibile per l’acquisto, per una distribuzione forse in via d’inaugurazione tra dicembre e i primi mesi del 2018. Eppure iMac Pro, il desktop all-in-one professionale presentato da Apple durante la WWDC 2017, continua a far parlare di sé. E il gruppo di Cupertino ha quindi deciso di mostrarne un primo esemplare in pubblico, in occasione del Final Cut Pro Creative Summit.

Come già noto, iMac Pro si caratterizza per delle specifiche hardware davvero elevate, nate per assecondare tutti i professionisti dell’universo Mac, in particolare coloro che si ritrovano a dover spesso lavorare con l’editing video oppure con la realtà virtuale. Dotato di uno schermo 5K, di processori Intel Xeon fino a 18 core, fino a 4 TB di storage e anche di una speciale configurazione con 128 GB di RAM, questo all-in-one è davvero una delle risorse più complete per i creativi. A distinguerlo dagli altri modello della linea iMac, la colorazione grigio siderale della scocca, sempre ricavata dall’alluminio anodizzato.

In occasione del Final Cut Pro Creative Summit, l’incontro per apprendere tutte le novità relative all’universo dell’editing video targato mela morsicata, il gruppo di Cupertino ha voluto mostrare al pubblico un primo esemplare di iMac Pro, corredato di tutti gli accessori in tinta, dalla tastiera al Magic Mouse.

Una scelta, quella di Cupertino, che ha ovviamente catalizzato le attenzioni dei numerosi presenti: armati di fotocamere e smartphone, hanno condiviso numerose immagini e video del dispositivo sui social network, in particolare sulla piattaforma Twitter.

Nel frattempo, Apple ha presentato tutte le novità di Final Cut Pro 10.4, il tanto atteso aggiornamento del software video targato mela morsicata, ora abilitato al supporto con la realtà virtuale, il montaggio HDR, l’integrazione diretta con iOS e molto altro ancora. Sebbene Apple non abbia confermato al momento una data di lancio, vi sono buone possibilità l’upgrade possa giungere prima della fine dell’anno.