Kobo annuncia il nuovo Aura One Limited Edition

Luca Colantuoni,

La popolarità degli ebook reader è in diminuzione, ma ci sono ancora molti utenti che preferiscono un dispositivo dedicato piuttosto che un tablet multifunzione. Kobo, uno dei pochi produttori che riesce a contrastare il dominio di Amazon nel settore, ha annunciato una Limited Edition del suo Aura One con 32 GB di storage, il quadruplo del modello presentato circa un anno fa.

Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo, spiega che lo spazio è stato incrementato per soddisfare le richieste degli appassionati di fumetti e manga. I 32 GB di memoria interna permettono di conservare fino a 700 manga o 28.000 ebook, quindi gli utenti possono usare un solo dispositivo per trasportare intere collezioni digitali. La restanti specifiche non sono cambiate: schermo E Ink da 7,8 pollici con risoluzione di 1872×1404 pixel (300 dpi), processore da 1 GHz, 512 MB di RAM, porta micro USB, connettività WiFi 802.11b/g/n e batteria che garantisce un’autonomia fino ad un mese.

Non manca ovviamente la tecnologia ComfortLight PRO che modifica automaticamente la temperatura colore e la luminosità del display, utilizzando l’informazione raccolta dal sensore di luminosità ambientale. La riduzione della luce blu migliora il comfort visivo soprattutto in assenza di illuminazione. HZO Protection è invece il nome della tecnologia che permette di utilizzare il dispositivo anche sott’acqua per 60 minuti fino ad una profondità di 2 metri. Nessun problema quindi se il reader finisce in acqua durante la lettura nella vasca da bagno.

Il Kobo Aura One Limited Edition sarà disponibile in Giappone e negli Stati Uniti. Non è noto se verrà distribuito anche in Italia, come il modello originario. Il prezzo è 279,99 dollari.