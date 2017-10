Lauson, il giradischi che converte in MP3 su Amazon

Floriana Giambarresi,

Nonostante ci si trovi nell’era di Spotify, Apple Music e Tidal, l’universo del vinile è tornato a crescere ed è di nuovo di tendenza, tanto che il mercato online ha portato alla ribalta tale supporto con diverse offerte, tra cui quelle targate Amazon per la Vinyl Week. Ma il possesso di un vinile in perfette condizioni non è sufficiente a garantire una ottima qualità di riproduzione: è necessario disporre di un buon giradischi e in tal senso si segnala il Lauson CL145, un prodotto peculiare che unisce tradizione e tecnologia, oggi in offerta su Amazon a 41 euro.

Il giradischi Lauson è un giradischi provvisto di un ago di alta qualità, in grado di garantire una ottima riproduzione del suono; è compatibile con i vinili di piccole e grandi dimensioni (33 e 45 giri) e dispone di due altoparlanti integrati stereo capaci di riprodurre un suono chiaro e nitido. È presente una uscita RCA Line Out che consente di connetterlo a un sistema di amplificazione, ideale per chi desiderasse ascoltare la propria musica preferita su vinile a una ancora maggiore qualità.

La particolarità di tale prodotto risiede però nella combinazione tra tradizione e tecnologia di cui è dotato: il Lauson CL145 può infatti convertire dischi in vinile in formato MP3. È sufficiente connettere l’apposito cavo USB (in dotazione) a un computer fisso o a un portatile e portare così la propria musica preferita dal vinile al digitale, modificandola. Il software Audacity offre infatti opzioni di editing che permettono non solo di registrare l’audio ma anche di elaborarlo e modificarlo.

Tra le altre caratteristiche si segnalano:

ingresso ausiliario per collegare iPod, MP3 o altri lettori audio digitali al giradischi

uscita RCA per il collegamento ad un amplificatore e Stereo Wireless Headset

Pitch Control per regolare la velocità di registrazione

controllo Tone Control Volume

uscita per cuffie 3,5 millimetri

copertura di plastica antipolvere.

Chi stesse pensando di tornare ad ascoltare dei buoni vinili o di regalare qualcosa di vintage per Natale, potrebbe dunque approfittarne oggi dato che tale prodotto è in forte ribasso sul noto e-commerce di Jeff Bezos.