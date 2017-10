Microsoft annuncia Surface Pro with LTE Advanced

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato ufficialmente il Surface Pro dotato di supporto LTE, cioè la variante dotata di connettività dati del suo ibrido Windows 10 di punta. L’annuncio è stato dato da Panos Panay durante il Future Decoded che si sta svolgendo in queste ore a Londra. La presentazione era attesa da tempo in quanto la casa di Redmond aveva già fatto sapere che sarebbe stata lanciata una variante LTE del Surface Pro e durante l’ultimo appuntamento di Ignite 2017, ne aveva svelato molti dettagli tecnici.

Rispetto alla versione canonica, il “Surface Pro with LTE Advanced“, questo il nome esatto, presenta solamente in più l’integrazione del modem Qualcomm X16 che offre prestazioni massime teoriche sino a 450 Mbps. Il modem integrato supporta ben 20 bande LTE e questo significa che il nuovo “Surface Pro with LTE Advanced” è un prodotto quasi “universale”, in grado di essere utilizzato con la maggior parte dei network degli operatori di tutto il mondo. Due saranno le versioni del “Surface Pro with LTE Advanced” disponibili all’acquisto.

La prima dispone del processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD, mentre la seconda variante offre il processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Microsoft, dunque, ha equipaggiato con il supporto LTE Advanced le varianti di fascia media del suo ibrido Windows 10, lasciando fuori la declinazione base e quella con il potente processore Intel Core i7. Da evidenziare che la presenza del supporto alle reti dati non inficerà pesantemente l’autonomia che rimarrà quasi del tutto invariata.

Galleria di immagini: Microsoft Surface Pro (2017), immagini

I prezzi saranno, rispettivamente, di 1.149 dollari e di 1.449 dollari. Disponibilità a partire dal primo di dicembre, inizialmente per i soli clienti business. Prezzi e disponibilità per il mercato italiano non sono stati ancora comunicati.

Il “Surface Pro with LTE Advanced” è stato presentato come un prodotto particolarmente indicato per il mondo del lavoro, in grado di sfruttare ancora di più i vantaggi della portabilità del Surface Pro grazie al supporto alla connettività dati. Microsoft ritiene che il futuro dell’informatica sia mobile, per cui è importante avere prodotti che supportino le funzionalità LTE.