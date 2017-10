Nokia 2, autonomia elevata e Android Oreo

Luca Colantuoni,

HMD Global ha riempito l’ultima casella del suo catalogo di smartphone, annunciando il nuovo Nokia 2, un modello di fascia bassa con alcune caratteristiche interessanti, tra cui l’elevata capacità della batteria. L’autonomia è infatti il punto di forza del dispositivo che sarà in vendita da metà novembre. La seconda novità è rappresentata dal sistema operativo.

Nonostante sia uno smartphone piuttosto economico, il produttore finlandese ha ricavato il frame da un singolo blocco di alluminio, protetto lo schermo con il Gorilla Glass 3 e usato una cover in policarbonato sagomato per la parte posteriore, ottenendo una perfetta combinazione tra design, eleganza e qualità. Lo schermo LPTS da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) possiede elevati valori di luminosità e contrasto, abbinati ad un basso consumo energetico. La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 212 a 1,3 GHz, 1 GB di RAM LPDDR3 e 8 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED dispone della funzione autofocus e del rilevamento automatico della scena, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel. Tutte le foto scattate possono essere conservate su Google Foto senza limiti di spazio. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti radio FM, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB, sensori di luminosità e prossimità, accelerometro e bussola.

HMD Global ha integrato nel Nokia 2 una batteria da 4.100 mAh, una capacità sufficiente per una durata di due giorni con una singola carica. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat in versione stock. Gli aggiornamenti di sicurezza verranno quindi distribuiti rapidamente come avviene per i dispositivi prodotti da Google. È inoltre previsto l’upgrade ad Android 8.0 Oreo. Il Nokia 2 sarà disponibile in tre colori (Pewter/Black, Pewter/White e Copper/Black) ad un prezzo di 99,00 euro.