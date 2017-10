Razer Phone, svelate le specifiche complete

Luca Colantuoni,

Per domani sera (ore 21:00 italiane) è previsto l’annuncio del Razer Phone, uno smartphone di fascia alta indirizzato principalmente ai gamer. Da qualche settimana circolano indiscrezioni sulle caratteristiche del dispositivo e ora sono trapelati ulteriori dettagli, grazie alle informazioni pubblicate sul sito 3G nel Regno Unito.

Come si può vedere nell’immagine presente nella pagina (non più disponibile) del prodotto, il produttore californiano non ha certo puntato sul design, in quanto lo smartphone possiede una forma squadrata con angoli netti e cornici piuttosto evidenti. Il Razer Phone è simile al Robin di Nextbit, acquisita proprio da Razer. I punti di forza sono il display, la sezione audio e ovviamente le prestazioni. Per lo schermo è stato scelto un pannello IGZO da 5,72 pollici con frequenza di refresh pari a 120 Hz, mentre il suono Dolby Atmos viene veicolato attraverso due altoparlanti frontali collegati ad amplificatori certificati THX.

Il processore non è specificato, ma si presume la presenza di uno Snapdragon 835. Gli 8 GB di RAM e i 64 GB di storage permettono l’esecuzione dei giochi più pesanti dal punto di vista della memoria occupata. Il Razer Phone integra inoltre una doppia fotocamera posteriore: principale con sensore da 12 megapixel e obiettivo grandangolare (apertura f/1.75) e secondaria con sensore da 13 megapixel e teleobiettivo (apertura f/2.6). La batteria, infine, ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida con la tecnologia Quick Charge 4+ di Qualcomm (quindi c’è una porta USB Type-C).

Il sistema operativo sarà Android, ma non è nota la versione (probabilmente Nougat). Il prezzo del Razer Phone potrebbe essere piuttosto elevato, considerate le specifiche e il target.