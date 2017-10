Samsung Internet 6.2, versione finale per tutti

Luca Colantuoni,

Dopo quasi tre mesi di beta test, Samsung ha annunciato la disponibilità della versione finale del suo browser. Samsung Internet 6.2 integra un ad-blocker, una modalità notturna e varie funzionalità sperimentali. Il software non è più un’esclusiva degli smartphone Galaxy, ma può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 5.0 Lollipop. L’app può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store.

Samsung Internet è probabilmente il browser meno utilizzato dagli utenti mobile, ma offre prestazioni paragonabili a quelle di Google Chrome, essendo basato su Chromium 56. Oltre a miglioramenti per il motore di rendering, il produttore ha aggiunto il supporto per CSS Grid. La condivisione del codice con il browser Google permette la sincronizzazione dei segnalibri attraverso l’estensione per desktop. È possibile anche salvare pagine e schede aperte sul Samsung Cloud, scegliendo l’opzione corrispondente nelle impostazioni.

Gli utenti che navigano al buio possono sfruttare la modalità Notte per ridurre la luminosità dello schermo, mentre chi ha problemi di vista può usare la modalità Alto Contrasto che mostra il testo bianco su sfondo nero. Molto utile anche la funzionalità che consente di scaricare ad-blocker di terze parti, come Adblock Plus. Il Tracking Blocker integrato offre invece una maggiore sicurezza durante la navigazione, in quanto impedisce il tracciamento online a scopo pubblicitario.