FREDI, microcamera con Wi-Fi piccola ed economica

Floriana Giambarresi,

Quella di acquistare una microcamera spia è indubbiamente un’idea particolare, ma tale tipo di gadget viene sempre più utilizzato anche per funzioni di videosorveglianza e sicurezza in casa. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo scontato del 62% (a soli 30 euro) FREDI, una microcamera molto piccola e sottile, sprovvista di fili, con connettività Wi-Fi e con sensore di movimento.

Potrebbe anche rappresentare una buona scelta per chi vorrebbe fare un regalo di Natale originale ed economico.

La microcamera FREDI si posiziona sul mercato come la telecamera più piccola al mondo, si adatta a vari utilizzi ed è possibile nasconderla molto facilmente sia in casa, sia nelle tasche di una giacca, ad esempio. Permette di registrare audio e video in alta definizione (HD) a 720p, anche in movimento, e senza che nessuno se ne accorga; sfrutta una connessione WiFi invece che Bluetooth per potersi connettere agli smartphone, tablet o computer grazie alla tecnologia P2P ed è anche possibile controllarla da remoto grazie a un’app specifica per dispositivi mobile.

Grazie al sensore di movimento in dotazione, la microcamera è capace di iniziare a registrare automaticamente solo nel caso in cui rilevi un movimento e per tale motivo può essere semplicemente impiegata in casa, come dispositivo economico per la videosorveglianza dell’appartamento. Con un audio e video in tempo reale tale gadget registrerà infatti le azioni dei malintenzionati, ma con un limite: la durata massima di ogni video registrato è pari a 60 minuti.

La micro IP camera in questione dispone inoltre di una batteria dalla buona autonomia che permette di registrare anche in fase di carica e supporta schede di memoria micro SD fino a 32GB, per estenderne la capacità di archiviazione. Insomma, chi fosse curioso di sperimentare un gadget del genere o chi volesse regalarlo a una persona cara in vista delle ormai vicinissime festività di fine anno, potrebbe oggi essere l’occasione giusta dato il forte ribasso su Amazon.