Instagram: nuove lingue e l’anteprima delle Storie

Filippo Vendrame,

Instagram continua ad introdurre e sperimentare nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso dei suoi iscritti. Per fare in modo che tutti gli utenti di tutto il mondo possano accedere comodamente ai suoi contenuti, il social network fotografico ha introdotto il supporto alle lingue scritte e lette da destra verso sinistra come arabo, farsi ed ebraico. Grazie a questa novità, sempre più persone potranno accedere alla piattaforma e condividere le loro foto con i loro amici e contatti.

La seconda novità riguarda, invece, una modifica che Instagram sta svolgendo per migliorare le sue Storie, una funzionalità che sta ottenendo un grande successi e che, quindi, il social network vuole curare particolarmente. Nello specifico, Instagram ha deciso di sperimentare una barra delle Storie più grande ed integrata direttamente nel feed. Questa novità punta a spingere gli iscritti ad utilizzare sempre di più le Storie. Infatti, grazie al maggior spazio, gli iscritti potranno visualizzare un’anteprima delle Storie senza dovervi cliccare sopra per accedervi. Secondo quanto affermato da Instagram a TechCrunch, questa nuova barra per le Storie non andrebbe a sostituire quella tradizionale oggi presente all’interno dell’app.

Una novità interessante che sicuramente potrebbe piacere a chi fa largo uso delle Storie. Tuttavia, bisognerà capire se questa modifica sarà davvero gradita a tutti gli iscritti. Infatti, il social network dovrà verificare se l’interruzione del news feed da parte di questa nuova barra dedicata alle Storie, non vada ad infastidire gli utenti che hanno sempre chiesto un news feed lineare.

In ogni caso, Instagram non ha voluto comunicare dettagli ulteriori sul possibile sviluppo di questa funzionalità legate alle Storie.